Rijnmond deelt opvallend nieuws van Feyenoord trainingskamp

Feyenoord is ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft op trainingskamp in Marbella in Spanje. Rijnmond was aanwezig bij de zaterdagtraining en komt na afloop met opvallend nieuws over een opstootje en een blessure.

Zo zou Bart Nieuwkoop wederom geblesseerd zijn geraakt. De rechtsback sukkelt al jaren met blessures. Voor Feyenoord is het te hopen dat Nieuwkoop niet langdurig afwezig zal zijn, daar concurrent Jordan Lotomba ook al geruime tijd uit de roulatie is.

De Rotterdammers hebben verder nog de beschikking over Givairo Read, die niet inzetbaar is in de Champions League. Mocht Feyenoord de groepsfase overleven, kan het Read alsnog inschrijven voor het vervolg in het miljoenenbal.

De Zuid-Koreaan In-beom Hwang ontbrak vlak voor de winterstop in de kraker tegen PSV (3-0). Rijnmond schrijft dat hij ‘zich kort liet zien’ op de training.

Tot slot was er ook nog een opstootje tussen Calvin Stengs en Timon Wellenreuther. Zowel Stengs als Wellenreuther maken een lastig seizoen door en zijn onder Brian Priske niet zeker van een basisplaats.