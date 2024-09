Ricky van Wolfswinkel wordt live op tv uitgescholden en komt met heerlijke reactie

Ricky van Wolfswinkel heeft zich zondag andermaal een prima uithangbord voor de club FC Twente getoond. De 35-jarige spits werd tijdens zijn interview voor de camera van ESPN uitgescholden door een supporter van Almere City en reageerde vervolgens op de best mogelijke manier.

Twente was zondag met 0-5 te sterk voor Almere City. Van Wolfswinkel speelde 28 minuten mee in het Yanmar Stadion en was verantwoordelijk voor de vierde treffer van de middag. Na afloop werd hij door Twente naar voren geschoven om het interview op het veld af te handelen.

Terwijl Van Wolfswinkel bezig was met zijn verhaal, werd het interview verstoord door een supporter van de thuisclub. “Ouwe lul joh, Van Wolfswinkel! Sukkeltje!” De routinier kon het niet laten om te reageren.

De spits keek de supporter van Almere City recht in zijn ogen aan. “Jazeker, en nog steeds gaan!” Verslaggever Vincent Schildkamp en analist Bram van Polen moesten hardop lachen om de reactie van Van Wolfswinkel.

Vervolgens probeert Van Wolfswinkel zijn verhaal te vervolgen. “Ik moet even schakelen man”, aldus de spits. Aan het einde van het interview komt Schildkamp nog even op de opmerkingen terug. “Ga al je vrienden in Almere nog maar even de hand schudden!”

Van Wolfswinkel, die eind januari zijn 36ste verjaardag viert, is nog altijd van grote waarde voor Twente. Trainer Joseph Oosting benoemde de spits na het vertrek van Robin Pröpper als zijn nieuwe aanvoerder.

Wel moet Van Wolfswinkel tot dusver genoegen nemen met een rol als reservespits achter Sam Lammers. Dit seizoen kwam hij 307 minuten in actie, verdeeld over 7 optredens. Daarin was Van Wolfswinkel goed voor een doelpunt en een assist.