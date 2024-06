Rick Kruys vindt nieuwe club en treedt in voetsporen van vader Gert Kruys

Rick Kruys is de nieuwe trainer van FC Volendam, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 39-jarige Utrechter stond de afgelopen twee seizoenen aan het roer bij VVV-Venlo, maar maakte in maart bekend daar na het einde van het seizoen te vertrekken. Nu heeft hij met Volendam dus een nieuwe werkgever gevonden.

Kruys is de opvolger van Regillio Simons, die afgelopen winter de vertrokken Matthias Kohler verving. Onder leiding van Simons eindigde Volendam als zeventiende in de Eredivisie, waardoor degradatie een feit was. In mei werd al bekend dat het aflopende contract van Simons niet werd verlengd.

Kruys, die voor twee jaar tekent, zwaait vanaf komend seizoen dus de scepter aan De Dijk. “FC Volendam is een club vol ambitie, ik kijk er dan ook erg naar uit om aan de slag te gaan”, aldus de nieuwe trainer op de clubwebsite.

“Ik ken de club al vanuit mijn tijd als speler en daarin heb ik gezien dat Volendam staat voor aanvallend voetbal en ontwikkeling voor jonge spelers. Dit sluit aan bij mijn idee van voetbal en volgende stap in mijn carrière. De nieuwe leiding van de club is enorm ambitieus. Tijdens de gesprekken is mij duidelijk geworden dat er veel mensen uit Volendam enthousiast zijn om de club na de degradatie te ondersteunen in de weg omhoog. Dit heeft mij veel vertrouwen en positieve energie gegeven, wat maakt dat ik er enorm naar uitkijk om te beginnen.”

Kruys kwam als speler in 2011 en 2012 ook al uit voor Volendam, dat hem destijds huurde van het Zweedse Malmö FF. Zijn vader Gert Kruys was tussen 2010 en 2012 bovendien ook al trainer van de club.

Patrick Busby, die vanaf 1 juli technisch directeur zal zijn van Volendam, is blij met de komst van Kruys. “Rick is een talentvolle trainer die bij VVV heeft aangetoond met beperkte middelen te kunnen presteren. Je herkent zijn voetbalidee terug binnen de speelwijze. In de gesprekken met Rick kwam zijn passie voor het trainersvak nadrukkelijk naar voren. De positieve energie die Rick uitstraalt heeft de club nu nodig om stappen te zetten. Rick is geen onbekende voor FC Volendam en past hiermee in de visie om Volendam weer een eigen identiteit te geven. Dit is een bijkomend voordeel.”

Michael Dingsdag

Eén van de twee assistenten van Kruys is ook al bekend: Michael Dingsdag. Hij vervulde afgelopen seizoen dezelfde functie al.

