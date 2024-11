Ricardo Pepi heeft de smaak te pakken en is niet alleen belangrijk bij PSV

Ricardo Pepi heeft donderdagnacht het winnende doelpunt gemaakt namens de Verenigde Staten op bezoek bij Jamaica: 0-1. De 21-jarige reservespits van PSV had in Kingston slechts vijf minuten nodig om het enige doelpunt van de wedstrijd te maken.

Team USA en Jamaica troffen elkaar in het kader van de CONCACAF Nations League. In het Independence Park had bondscoach Mauricio Pochettino een basisplaats in petto voor Pepi, terwijl PSV-teamgenoot Malik Tillman al na twintig minuten als invaller binnen de lijnen kwam.

Pepi greep direct zijn kans. Na goed voorbereidend werk van Christian Pulisic (AC Milan) schoot hij de bal diagonaal en met een stuit langs doelman Andre Blake: 0-1. Pepi staat na 32 interlands op 12 doelpunten en 3 assists in Amerikaanse dienst. Daar had hij slechts 1.551 minuten voor nodig.

Na het doelpunt van Pepi moest de VS flink aan de bak om de voorsprong te verdedigen. Doelman Matt Turner (Crystal Palace) stopte een strafschop van Demarai Gray (Al-Ettifaq). Vlak voor tijd kreeg Jamaica-verdediger Mason Holgate zijn tweede gele kaart en dus rood. Dinsdag volgt de return in St. Louis.