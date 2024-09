Ricardo Pepi grijpt kans in de basis bij PSV direct met beide handen aan

PSV heeft zaterdag ook zijn zevende competitiewedstrijd van het seizoen in de Eredivisie gewonnen. De ploeg van Peter Bosz, die twee sterspelers op de bank zette, speelde een moeizame eerste helft tegen Willem II. Na rust liep PSV via twee goals van Ricardo Pepi alsnog vrij eenvoudig weg: 0-2. Grote tegenvaller voor PSV was het uitvallen van Joey Veerman.

De opstelling van PSV was zeer verrassend te noemen. Bosz besloot Johan Bakayoko en Luuk de Jong op de bank te zetten, mogelijk met het oog op de Champions League-ontmoeting tegen Sporting Portugal komende dinsdag, al werd dat door de coach ontkend. Ivan Perisic maakte zijn debuut als rechtsbuiten, Pepi stond in de spits.

De eerste kans van de wedstrijd was na 35 seconden direct een grote. Willem II-aanvaller Kyan Vaesen bereikte met een lage voorzet zijn collega Cisse Sandra, die net naast tikte.

In de levendige openingsfase kreeg ook PSV na zes minuten spelen direct een gigantische mogelijkheid. Een doelpoging van Guus Til werd half gekraakt en belandde toevallig bij de tweede paal voor de voeten van Malik Tillman. De Amerikaans international dacht van dichtbij te scoren, maar doelman Thomas Didillon-Hödl bracht wonderbaarlijk redding.

PSV had daarna moeite om openingen te vinden en zag Willem II in de negentiende minuut gevaarlijk dichtbij komen. Een voorzet van Nick Doodeman belandde op het hoofd bij Jesse Bosch, die Walter Benítez redding zag brengen.

Bosz leek ontevreden en voerde in de rust twee wissels door: Noa Lang kwam in de ploeg voor Tillman, terwijl Rick Karsdorp inviel voor gelegenheidsrechtsback Mauro Júnior.

PSV scoorde in de derde minuut na rust. Joey Veerman legde een vrije trap op het hoofd van Pepi, die knap raak kopte: 0-1.

Een fraaie aanval van de Eindhovenaren leidde na iets meer dan een uur tot de 0-2. Lang gaf de bal over rechts mee aan Karsdorp, die met een lage voorzet Pepi bereikte. De spits tikte uitstekend binnen.

De wedstrijd leek daarmee gespeeld. Toch kreeg PSV nog tegenslag. Veerman greep naar de lies en moest zich laten vervangen. Ook Pepi werd verzorgd na een ongelukkige landing, maar de spits speelde de wedstrijd uit.