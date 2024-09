Joey Veerman gaat op de grond zitten tijdens Willem II-PSV en moet direct naar de kant

Joey Veerman is zaterdag geblesseerd geraakt tijdens de uitwedstrijd van PSV tegen Willem II. Bij een hoekschop van de Eindhovenaren ging de middenvelder zitten en werd snel duidelijk dat hij last heeft van zijn lies. Veerman werd direct gewisseld door trainer Peter Bosz.

Veerman werd door de medische staf van PSV nog wel behandeld op het veld, maar het werd al snel duidelijk dat verder spelen niet mogelijk was. De Volendammer gaf zelf ook aan dat een wissel noodzakelijk was.

Bij het verlaten van het veld zei Veerman nog kort tegen Bosz dat hij vanwege de pijn in de lies de wedstrijd niet kon afmaken. Isaac Babadi nam de plaats in van Veerman voor de laatste twintig minuten in Tilburg.

Op het moment van uitvallen van Veerman stond PSV met 0-2 voor. Willem II hield dapper stand tegen de regerend landskampioen, maar moest zich na rust toch gewonnen geven. Ricardo Pepi tekende voor beide doelpunten voor PSV.

Het is twijfelachtig of Veerman op tijd fit is voor het Champions League-duel van PSV met Sporting Portugal van aanstaande dinsdag. De Portugese topclub komt op bezoek in het Philips Stadion.

Bosz

Bosz nam het vrijdagmiddag tijdens de persconferentie van PSV nog op voor Veerman. De 25-jarige middenvelder werd vorige week op bezoek bij Fortuna Sittard (1-3) in de rust gewisseld voor Ismael Saibari, die uitstekend inviel. Met de kritiek op Veerman kan Bosz weinig.

“Kijk, Joey heeft vorig jaar een geweldig seizoen gedraaid en Joey is een geweldige speler”, stak de trainer van wal. “Ik maak me over hem geen zorgen, omdat hij volgens de media het ene moment meekan bij Real Madrid en het andere moment niet goed genoeg is. Ja...”