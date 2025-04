Johan Derksen: ‘Ajax had hem nooit terug moeten halen!’

Het was niet slim van Ajax om Brian Brobbey in de zomer van 2022 terug te halen van RB Leipzig. Dat vindt Johan Derksen. Brobbey beleeft momenteel een uiterst moeizaam seizoen bij Ajax.

Brobbey doorliep de jeugd van Ajax, vertrok in 2021 transfervrij naar Leipzig en werd een jaar later voor ruim zestien miljoen euro teruggekocht. In de seizoenen 2022/23 (14 goals) en 2023/24 (22 goals) was hij nog behoorlijk productief.

Dit seizoen gaat het echter een stuk minder. In 42 officiële wedstrijden scoorde de 23-jarige spits tot dusver 7 keer, waarvan slechts 4 keer in de Eredivisie. Ook zondag tegen Sparta Rotterdam (1-1) had Brobbey het lastig.

“Hoe is het mogelijk dat die Italiaan steeds die man opstelt?”, vraagt Derksen zich maandag daarom af in Vandaag Inside. “Want we moeten toch tot de conclusie komen dat een spits die niet scoort het niveau niet aankan en je die niet moet opstellen.”

“Want die domme kracht van Weghorst heeft veel meer rendement. Of Ajax geeft de opdracht dat Brobbey z’n transferwaarde moet behouden. Maar hij faalt iedere wedstrijd.””

Valentijn Driessen, ook aan tafel, concludeert dat de transferwaarde van Brobbey alleen maar verder omlaag gaat door zijn prestaties dit seizoen. “Vorig jaar wilde Ten Hag nog 35 à 40 miljoen voor hem betalen bij Manchester United. Nu betalen ze nog geen tien miljoen, als je dit ziet”, aldus Driessen.

“Nee, die raak je nooit meer kwijt”, reageert Derksen. “Ze hadden hem ook nooit terug moeten halen uit Duitsland.”

René van der Gijp maakt vervolgens een vergelijking met FC Volendam-spits Henk Veerman. “Zelfs Henk Veerman had er meer dan Brobbey gemaakt bij Ajax. Denk je niet? Honderd procent, echt. Hij had er ook meer dan vier gemaakt.”

“Het lijkt net alsof hij blokkeert als er een kans komt”, valt Wilfred Genee op. “Dat hij denkt: hij moet er niet in, hij moet ernaast.” Daar reageert Derksen tot slot weer op: “Dat kan je één wedstrijd hebben, maar niet iedere wedstrijd. Dan wordt het een beetje ongebruikelijk.”