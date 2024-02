Revolutionair plan Ajax op Future Cup wekt ergernis: ‘Vreselijk, weg ermee’

Er is de nodige kritiek op de diverse nieuwe spelregels die Ajax gaat hanteren op de jaarlijkse Future Cup met Pasen. Het prestigieuze jeugdtoernooi wordt op 30, 31 maart en 1 april afgewerkt op De Toekomst, met onder meer Paris Saint-Germain, RSC Anderlecht en Manchester City als deelnemers.

Zo zal er op de aankomende Future Cup gebruik worden gemaakt van effectieve speeltijd. "Zodra het spel stopt, stopt de klok ook. Dit voorkomt tijdverlies en ontmoedigt het verspillen van tijd", zo valt te lezen op de website van Ajax.

Er zal tevens worden geëxperimenteerd met de zogeheten self pass. Een speler hoeft de bal bij een vrije trap niet per se naar een teamgenoot te spelen. De speler mag de bal stilleggen en vervolgens aan een dribbel beginnen.

Er volgen daarnaast tijdstraffen bij ernstige overtredingen en het ingooien wordt vervangen door het inschieten of indribbelen van de bal aan de zijlijn. De wedstrijden worden niet meer even stilgelegd als er een wissel plaatsvindt. Er mag ongelimiteerd gewisseld worden door de coaches, al mogen niet meerdere spelers tegelijkertijd het veld betreden. Tevens is er voor de eerste keer een VAR aanwezig.

"Eén van onze kernwaarden is aanvallend denken", verklaart hoofd ontwikkeling Casimir Westerveld de nieuwe regels op de Future Cup. "Dat betekent dat wij binnen de jeugdafdeling van Ajax kijken waar wij vooruitstrevend kunnen zijn om onze spelers en het spel verder te ontwikkelen."

"De vijf nieuwe spelregels worden ondersteund door de International Football Association Board (IFAB) en de KNVB en moeten ervoor zorgen dat het spel onder meer attractiever en eerlijker wordt in de toekomst", aldus Westerveld.

Op met name X klinkt de nodige kritiek op de nieuwe spelregels op de Future Cup. "Zullen we stoppen met het mooiste spel op aarde naar de klote te helpen?", aldus een teleurgestelde gebruiker van het social media-kanaal. "Vreselijke regels, weg ermee", reageert een andere voetballiefhebber.