Restant van gestaakte Klassieker wordt definitief woensdag uitgespeeld

Dinsdag, 26 september 2023 om 08:55 • Wessel Antes • Laatste update: 09:16

Het restant van Ajax - Feyenoord (tussenstand 0-3) wordt definitief woensdagmiddag om 14:00 uur uitgespeeld, zo meldt journalist Mike Verweij van De Telegraaf op X. Ajax en FC Volendam hebben zich alsnog neergelegd bij het schrappen van het onderlinge Eredivisie-duel, waar de clubs eerder nog aangaven juridische stappen te overwegen. Feyenoord zal dus woensdag naar een lege Johan Cruijff ArenA afreizen om een 0-3 voorsprong te verdedigen. De twee aartsrivalen zullen dan 35 minuten exclusief eventuele blessuretijd in actie komen.

De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord werd zondag na 55 minuten gestaakt bij een 0-3 voorsprong voor de Rotterdammers. Vanuit de F-side werd er tot tweemaal toe vuurwerk op het veld gegooid, nadat er eerder al een biertje op het groene strijdtoneel was beland. De KNVB bracht maandagmiddag naar buiten dat het restant woensdagmiddag zou worden uitgespeeld, waarna Ajax en Volendam middels een kort geding wilden bewerkstelligen dat hun onderlinge duel gewoon zou plaatsvinden. Juristen zien echter te weinig aanknopingspunten om een eventuele zaak te winnen.

Ajax ziet af van juridische stappen tegen de KNVB. Het restant van de wedstrijd Ajax – Feyenoord wordt derhalve woensdag 27 september vanaf 14.00 uur uitgespeeld, zonder publiek. — AFC Ajax (@AFCAjax) September 26, 2023

Via de clubwebsite bevestigt Ajax dat het afziet van juridische stappen jegens de KNVB. “Ajax acht, na advies te hebben ingewonnen en vervolgens overlegd te hebben met FC Volendam, de gang naar de rechter niet in te zetten in het belang van de Eredivisie. Wel gaat de club indringend met de KNVB en de ECV in overleg omdat bij de wijze van besluitvorming geen rekening is gehouden met gerechtvaardigde belangen van clubs en de reglementen een veel te grote mate van beleidsvrijheid aan de KNVB en het competitiebestuur geven, hetgeen het risico van willekeur en ongemotiveerde besluiten in zich draagt.”

Maandagavond reageerde Volendam-voorzitter Jan Smit nog furieus op het besluit van de KNVB. "Laat duidelijk zijn dat ik niks tegen Feyenoord heb. Maar dit is een probleem tussen Ajax en Feyenoord. Wij worden er nu met de haren bijgesleept. Ongeveer veertig keer eerder is een duel definitief gestaakt. En telkens werd die wedstrijd op het eerst volgend beschikbare moment in het speelschema ingehaald. Maar nu gelden kennelijk andere wetten. Helaas heeft het er alle schijn van dat bepaalde clubs voor de KNVB belangrijker zijn dan andere." Ook de laagvlieger ziet echter af van juridische stappen.