Reserverol voor Dumfries in Oranje? ‘Frimpong is de Bundesliga één van de meest dominante spelers geweest’

Vlak voor de start van het EK vertelde bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal dat hij weet met welke elf namen hij zondag gaat aantreden tegen Polen. Een van de grote vragen is voor wie Koeman kiest op de rechtsbackpositie. Yordi Yamali en Vincent Schildkamp vertellen in Voetbalpraat op ESPN dat zij ervoor zouden kiezen om Denzel Dumfries niet te laten starten.

Koeman heeft voor de rechtsbackpositie verschillende opties met Lutsharel Geertruida, Dumfries en Frimpong, al heeft laatstgenoemde zich nadrukkelijk in de kijker gespeeld als kandidaat voor de rechtsbuitenpositie.

Frimpong speelde tegen Canada (4-0) een uitstekende pot en leverde de assist bij de 1-0, voordat hij hoogstpersoonlijk voor de 2-0 zorgde. In de volgende oefenwedstrijd, tegen IJsland (4-0), begon Frimpong net als bijna het hele elftal dat tegen Canada startte op de bank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Als invaller leek hij binnen no time voor een identieke fraaie assist als tegen Canada te zorgen, maar de treffer werd uiteindelijk afgekeurd wegens hands van Joey Veerman in de aanloop naar de goal. Duidelijk is dat Frimpong indruk heeft gemaakt en nadrukkelijk solliciteert naar een basisplaats.

Tegen Canada liep het tandem Geertruida - Frimpong uitstekend en dat komt volgens de tafelgasten van Voetbalpraat vooral vanwege de duidelijke rolverdeling tussen de aanvallend ingestelde Frimpong en de verdedigend denkende Geertruida.

Dumfries lijkt gezien zijn aanvallende kracht minder compatibel met Frimpong, waardoor Geertruida in de ogen van de analisten een basisplaats zou moeten krijgen boven Dumfries, die al jarenlang onomstreden is in Oranje.

Schildkamp is van mening dat Koeman zo veel mogelijk spelers moet opstellen die in topvorm zijn. "Frimpong, dat is een abc'tje. Die moet je dan dus opstellen. Als hij het beste rendeert in combinatie met Geertruida... Op basis van één wedstrijd is dat wat kort door de bocht, dat geef ik toe, maar dan stel je die combinatie op."

Presentator Milan van Dongen stelt dat er één speler is die de afgelopen jaren in topvorm is geweest bij het Nederlands elftal: Dumfries. "Ja, maar het laatste driekwart jaar bij Inter niet", countert Schildkamp. "Daar is het om en om en is hij soms zelfs op het tweede plan geraakt", doelt Schildkamp op de concurrentiestrijd met Matteo Darmian bij Inter.

"Terwijl Frimpong in de Bundesliga één van de meest dominante speler is geweest." Yamali weet dat het grote publiek in principe voor Dumfries zou kiezen als rechtsback. "Maar ik ben het helemaal eens met Vincent, dáár gaat het nu om", doelt hij op de topvorm van Frimpong.

Kees Kwakman lijkt niet in de combinatie Dumfries - Frimpong te geloven. "Ik weet het niet. Ik denk dat het heel lekker is dat je ook spelers achter de hand hebt die een wedstrijd of kunnen omdraaien, of kunnen finishen."

Kwakman zou kiezen voor Dumfries als rechtsback en Donyell Malen als rechtsbuiten. Die keuze leidt tot grote verbazing bij Schildkamp. "Frimpong is in topvorm!" Kwakman vindt dat dat ook geldt voor Malen. "Maar hij speelde gewoon niet hoor, in de Champions League-finale. En in de weken daarvoor ook niet." Kwakman is vooral overtuigd geraakt van de invalbeurten van Malen tegen Canada en IJsland.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Voor wie zou jij kiezen als rechtsback van het Nederlands elftal? Denzel Dumfries Jeremie Frimpong Lutsharel Geertruida Stem Voor wie zou jij kiezen als rechtsback van het Nederlands elftal? Denzel Dumfries 26% Jeremie Frimpong 37% Lutsharel Geertruida 37% Totaal aantal stemmen: 347 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties