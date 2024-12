Rensch bukt nét voor de 1-2 om opmerkelijke reden en wordt uitgespeeld door tegenstander

Devyne Rensch leek donderdagavond niet helemaal scherp voorafgaand aan het tweede doelpunt van Lazio. Ajax ging in de Johan Cruijff ArenA met 1-3 onderuit tegen de Romeinen, die mogelijk mede dankzij een onoplettendheid van Rensch een maatje te groot bleken.

Na twaalf speelminuten ging het al mis voor Ajax, dat door Jordan Henderson en Kenneth Taylor op knullige wijze balverlies leed op eigen helft. Pedro bezorgde vervolgens een steekpass op maat bij Loum Tchaouna, die via doelman Remko Pasveer raak schoot: 0-1.

Hoewel Ajax dankzij een keihard schot in de bovenhoek van Traoré uitstekend aan de tweede helft begon en op 1-1 kwam, ging het vijf minuten later wederom mis. Fisayo Dele-Bashiru schoot bij de tweede paal raak na goed voorbereidend werk van Lazio-captain Mattia Zaccagni: 1-2.

Journalist Pieter Zwart merkt op dat Rensch niet optimaal geconcentreerd was voorafgaand aan het doelpunt van Dele-Bashiru. In de 52ste speelminuut kwam Pedro namelijk in balbezit in een gevaarlijke positie, terwijl de rechtsback van Ajax op dat moment nog zijn kous aan het rechttrekken was.

Vervolgens werd Zaccagni, de directe tegenstander van Rensch, aangespeeld op de linkerflank en had hij een voorsprong op de back van de Amsterdammers. Uiteindelijk kon de aanvoerder een perfecte voorzet produceren.

“Bijzonder detail vlak voor de tweede goal van Lazio: Devyne Rensch die zijn sokken nog even goed deed”, zo schrijft Zwart op X bij de foto van het moment van de Ajacied.

Uiteindelijk werd het slotakkoord gespeeld door Pedro, die met een fraai schot van buiten de zestien de 1-3 op het scorebord zetten. Ajax zette nog een slotoffensief in, maar dat haalde niets meer uit.