René van der Gijp ziet pareltje in rechterrijtje Eredivisie: 'Hij kan véél beter voetballen dan Sutalo'

René van der Gijp is onder de indruk van Philippe Sandler. De 27-jarige centrale verdediger speelde afgelopen weekend met NEC tegen Ajax, en volgens Van der Gijp kan Sandler ‘veel beter voetballen’ dan tegenstander Josip Sutalo. Dat zegt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

“Ik moet zeggen… Als Sandler fit zou zijn, zou het echt een geweldenaar zijn”, begint Van der Gijp zijn lofzang. “Hij kan véél beter voetballen dan die Sutalo. Want die kan niet voetballen.”

“Zodra hij met de bal gaat lopen, is hij het kwijt. Dan weet hij het niet meer”, gaat Van der Gijp verder over Sutalo. “Maar die Sandler, dat is wel een goede speler. Zonde dat dat ventje altijd geblesseerd is.”

Sandler doorliep de jeugd van Ajax, maar vertrok toen hij negentien jaar was naar PEC Zwolle. Daarna kwam hij via Manchester City, RSC Anderlecht, Troyes en Feyenoord in 2022 bij NEC terecht.

Daar doet hij het naar behoren. Dat zorgde er dit voorjaar zelfs voor dat hij zich in de kijker speelde bij Ajax en PSV. Van een transfer kwam het echter niet.

Eind vorig seizoen raakte de verdediger namelijk geblesseerd aan zijn hamstring. Dit seizoen was hij opnieuw enige tijd uit de roulatie, deze keer vanwege een voetblessure.

Sandler ligt nog tot medio 2029 vast in Nijmegen. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel op drie miljoen euro.