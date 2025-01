René van der Gijp over Feyenoorder: 'Hij schrok zich de pleuris toen Haller inviel!'

Volgens René van der Gijp schrok Gernot Trauner toen Sébastien Haller het veld inkwam tijdens Feyenoord - FC Utrecht (1-2) zondag. Dat vertelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De Franse spits liet zich meteen gelden namens de Domstedelingen: enkele minuten na zijn invalbeurt maakte Utrecht de 0-1 én 0-2.

Haller maakte zondag na 7,5 jaar zijn rentree bij Utrecht met een invalbeurt, na ongeveer een uur spelen. De stand was toen nog 0-0 in De Kuip. Zes minuten later stond het 0-2.

Met name bij de tweede goal van de bezoekers, die op naam kwam van Paxten Aaronson, speelde Haller een belangrijke rol. Rond de middenlijn won hij een duel van Gernot Trauner, waarna hij de bal meegaf aan Yoann Cathline. De buitenspeler zette de bal voor, en Aaronson tikte raak.

“Die boekhouder van Feyenoord…”, begint Van der Gijp maandag in KieftJansenEgmondGijp. “Hoe heet hij ook alweer? Trauner. De apotheker. Trauner is in de Nederlandse competitie onaantastbaar.”

“Totdat er opeens één van 1,95 meter het veld inkomt. Hij schrok zich de pleuris! Hij dacht bij zichzelf: wat is dit? Ik ben gewend om tegen zulke jochies te spelen hier in Nederland.”

Daarna gaat Van der Gijp op een gekscherende toon verder. “Ik vind ook dat je boven de 1,90 meter niet moet willen in Nederland. Dat moet je niet doen. Dat vind ik te lang. Dat is veel te groot. Laat dat soort spelers ergens in Frankrijk gaan voetballen, of in Italië. Maar niet in Nederland.”

“Het stelt niet veel voor”, gaat Gijp vervolgens weer op kritische toon verder over Feyenoord. “Als je zit te kijken naar het middenveld van Feyenoord, zie je Zerrouki, Stengs… Maar het stelt niet veel voor.”