René van der Gijp pleit voor oproep voor het Nederlands elftal: 'Als hij fit is, is hij nog steeds de beste'

René van der Gijp zou graag zien dat Memphis Depay bij de volgende interlands weer onderdeel is van het Nederlands elftal. Dat zegt de analist donderdagavond bij Vandaag Inside. Gijp ziet dat Memphis het goed doet in Brazilië bij Corinthians. “Ik ben echt heel blij dat hij daar nog een beetje wat teweegbrengt.”

Memphis speelde donderdagnacht tegen het Santos van zijn vriend Neymar en won met 2-1. De Nederlander leverde een assist en was dit seizoen tot dusver bij drie doelpunten betrokken in zeven duels.

Over de assist van Memphis was Van der Gijp lovend. Een voorzet vanaf de achterlijn viel midden in de zestien, waardoor de Braziliaan Yuri Alberto de bal erin kon tikken. “Dit doen Brian Brobbey en Wout Weghorst niet, hè? Ik vond dit echt heel goed gedaan, razend knap.”

Ook Johan Derksen was onder de indruk. “Als die jongen fit is, dan is hij nog steeds goed.” Van der Gijp was het daarmee eens. “Dan is hij ook nog steeds de beste. Je zou hem hoogstens de volgende interlandperiode uit kunnen nodigen om te kijken hoe fit hij nog is. Dan kan je hem toch lekker een weekje mee laten doen?”

De Nederlander zat op het EK in Duitsland voor het laatst bij de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Daarna maakte hij de stap van Atlético Madrid naar Corinthians en raakte hij zijn plek in het nationale elftal kwijt. Tot nu toe maakte Memphis in 98 interlands 46 doelpunten. Alleen Robin van Persie maakte meer doelpunten voor Nederland. Hij scoorde 50 keer in 102 interlands.

Bij Corinthians kan Memphis de komende tijd aan de bak. De ploeg uit São Paulo heeft in de aankomende dertien dagen vier wedstrijden op het programma staan. Naast de Braziliaanse competitie zitten hier ook twee kwalificatieduels voor de Copa Libertadores tussen. De Brazilianen nemen het op tegen Universidad Central uit Venezuela.

Op 20 maart neemt Nederland het in De Kuip op tegen Spanje voor de halve finale van de Nations League. Drie dagen later volgt de return in Valencia, in het Estadio Mestalla.