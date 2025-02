René van der Gijp noemt perfecte vervolgstap voor Mohamed Ihattaren

René van der Gijp geniet volop van Mohamed Ihattaren. De 22-jarige middenvelder blinkt de laatste tijd regelmatig uit bij RKC Waalwijk, en zou misschien komende zomer al een stap omhoog kunnen maken.

Na meerdere problemen op persoonlijk vlak en verschillende mislukte pogingen om terug te keren als profvoetballer, tekende Ihattaren vorig jaar toch weer een contract bij een profclub: RKC. En dat is tot nu toe een groot succes.

Vanwege zijn fitheid moest Ihattaren het aanvankelijk doen met invalbeurten namens de Waalwijkers. Maar sinds half december is hij een vaste basisspeler.

Aan de hand van de geboren Utrechter, die goed was voor twee goals en drie assists in zijn laatste zes Eredivisie-duels, heeft RKC inmiddels al vier Eredivisie-duels niet meer verloren. Daardoor maakt de club nog altijd kans op handhaving.

Ook in de podcast KieftJansenEgmondGijp gaat het maandag over Ihattaren, die zondag tegen NAC Breda (5-0 zege) opnieuw uitstekend speelde. “Ihattaren heeft wel een goed linkerbeen, hè?”, merkt Van der Gijp op.

“Het zou wel leuk zijn als hij terugkwam, en echt een stap naar boven maakt”, reageert Rob Jansen. “Dan is hij rijp voor een documentaire.”

Van der Gijp weet wel bij welke club Ihattaren zo’n stap omhoog kan maken. “Dan zou hij dat eigenlijk via AZ moeten doen. Zo’n club.” Daar is Jansen het wel mee eens. “Dat zou wel leuk zijn. Want dieper kon je niet zakken. Als je dan terugkomt, en dan bij AZ of zelfs nog hoger kan spelen…”