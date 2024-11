René van der Gijp loopt naar Derksen toe en biedt excuses aan: 'Sorry daarvoor'

René van der Gijp heeft een inkijkje gegeven in de laatste ruzies bij Vandaag Inside. In de podcast KieftJansenEgmondGijp spreekt de analyticus kort over zijn relatie met Johan Derksen en Wilfred Genee en vertelt hij over hoe de laatste twee forse discussies zijn opgelost.

Begin november dreigde het programma te stoppen, daar het trio in een nieuwe ruzie was beland. Derksen was de houding van met name Genee zat en live in de uitzending te vertrekken.

“Er werd wel veel heisa gemaakt over dat Johan wegliep, maar Marco Louwerens had hem ’s avonds al aan de lijn”, zo herinnert Van der Gijp zich. “Toen zei Johan dat hij gewoon moe was. De volgende dag moest hij om half negen ‘s ochtends geopereerd worden aan zijn oog.”

“Hij was prikkelbaar. Wilfred Genee maakte een grapje en toen liep Johan weg. Dat was toch ook wel weer leuk. Maar we zijn ook wel weer lief voor elkaar.”

Zes weken daarvoor was Van der Gijp zelf betrokken bij een felle discussie aan tafel. Hij baalde ervan dat Derksen niet met plezier naar het programma ging en stelde voor te stoppen.

“Toen ik hem de maat nam aan tafel en zei dat hij moest stoppen met het programma, ben ik de volgende dag naar hem toegelopen en heb ik mijn excuses aangeboden. Wij leven toch een beetje in een hiërarchie. Hij is 75 jaar oud, dus ik vind dat ik dan toch naar hem toe moet.”

“Ik zei tegen hem: ‘Sorry daarvoor, dat had ik nooit moeten doen.’ Dan is hij wel weer lief. Dat kon hij wel waarderen”, besluit Van der Gijp.