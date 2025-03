René van der Gijp is stomverbaasd over Ajax: 'Ik heb dit nog nooit gezien'

René van der Gijp is stomverbaasd door wat hij donderdag bij Ajax zag. Trainer Francesco Farioli koos ervoor om een aantal vaste krachten op de bank te laten starten in de return in de achtste finales van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt. De Amsterdammers gingen vervolgens hard onderuit: 4-1.

Ook het heenduel had Ajax al verloren vorige week, met 1-2. Daardoor was de eindstand over twee wedstrijden 6-2, en is de koploper van de Eredivisie uitgeschakeld in Europa.

“We kunnen er lang en kort over praten, maar ik heb dit nog nooit gezien”, begint Van der Gijp bij Vandaag Inside. “Ik heb dit nog nooit ergens gezien. Kijk, ik kan het me wel indenken dat je dit doet als je met 1-7 thuis verliest. Maar nu heb je met 1-2 verloren, die doelpunten tellen niet meer dubbel, je hebt hele andere regels… Ik heb dit nog nooit gezien, dat je het zomaar weggeeft.”

Johan Derksen blijft het bijzonder vinden dat Ajax afgelopen zomer voor Farioli heeft gekozen. “Eerst hebben ze die Duitse technisch directeur (Sven Mislintat, red.) alle vrijheid gegeven, nu krijgt hij alle vrijheid. Ik vind niet eens dat hij zo goed presteert, want af en toe is het onnavolgbaar wat hij doet. Maar hij wordt eigenlijk gered door het falen van de topclubs.”

Van der Gijp gaat daar weer op in, en haalt onder meer aan dat Farioli z’n eigen staf samen heeft mogen stellen. “Maar dat is in principe op dit moment bij al die clubs. Die Ancelotti stapt ook met zestien man binnen. Z’n zoon en dochter erbij zelfs. Iedereen zit erbij.”

“Dat geldt ook voor die jongen die bij Manchester United zit”, doelt Van der Gijp op Rúben Amorim. “Die heeft ook zo’n hele Portugese staf. Maar als club moet je toch zeggen dat je het liefst ook twee jongens van Manchester United wil? Ruud van Nistelrooij bijvoorbeeld? Dat is toch bezopen, man.”

Derksen heeft vervolgens het laatste woord. “Als zo’n jongen zonder ervaring dan tegen Ajax zegt dat hij z’n eigen staf wil en anders niet komt, zou ik als Ajax zeggen: voor jou tien anderen.”