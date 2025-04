Wim Kieft heeft een duidelijke mening over het vraagstuk wie er in de punt van de Ajax-aanval behoort te staan. In de podcast KieftJansenEgmondGijp breekt de oud-spits een lans voor Wout Weghorst en krijgt hij bijval van René van der Gijp.

Door in de eigen Johan Cruijff ArenA met 1-1 gelijk te spelen tegen Sparta Rotterdam, zette Ajax de deur naar de titelrace open voor PSV. Na een late openingstreffer van Mohamed Nassoh leken Francesco Farioli en consorten zelfs tegen een nederlaag aan te lopen, maar Youri Regeer maakte nóg later gelijk.

De twee treffers vielen in een fase waarin Ajax absoluut de overhand had over Sparta, dat vooral in de eerste helft verrassend sterk voor de dag kwam. Het spelbeeld draaide snel na het invallen van Weghorst en Jorthy Mokio.

De lange spits was meermaals betrokken bij groot Amsterdams gevaar en raakte zelf twee keer het houtwerk. Wim Kieft vond Weghorst, of ‘Woutje’, zoals de analist hem noemt, positief opvallen.

“Hij deed het echt goed. Hij is gewoon beter dan Brobbey”, spreekt Kieft een duidelijke voorkeur uit. René van der Gijp sluit aan.

“Het begint een beetje pijnlijk te worden om naar Brobbey te kijken. Het is niet leuk meer”, luidt de pijnlijke conclusie van de voormalig buitenspeler, die zich afvraagt hoe het kan dat Brobbey zoveel verval vertoont ten opzichte van vorig seizoen.

“Het kan toch niet zijn dat je er op een gegeven moment helemáál niets meer van kan, of wel?”, vraagt Van der Gijp aan zijn tafelgenoten. “Vertrouwen doet veel met een speler”, zoekt Kieft naar een verklaring.

Brobbey was dit seizoen in 42 wedstrijden voor Ajax twaalf keer direct betrokken bij een doelpunt. Zevenmaal was hij het eindstation van een aanval, vijfmaal verzorgde hij de laatste pass.