De eerste analyse van René van der Gijp en Johan Derksen over Manchester City – Feyenoord pakte niet gelukkig uit. Gijp zei na de reclame onder meer dat de Rotterdammers ‘helemaal niets in te brengen hebben’. Manchester City stond op dat moment nog met 3-0 voor. "Het is geen RKC, hè?", aldus Derksen bij Vandaag Inside.

Feyenoord speelde compact en gaf in de eerste helft weinig kansen weg. Kort voor rust wees scheidsrechter Radu Petrescu naar de stip wegens een vermeende overtreding van Quinten Timber op Erling Haaland. Die beslissing leek wat zwaar bestraft, maar de videoscheidsrechter greep niet in. Daardoor kon de Noorse doelpuntenmachine zelf achter de bal gaan staan en de openingstreffer noteren.

Na rust gaven the Citizens gas en stond het binnen no-time 3-0. Van der Gijp en Derksen waren na de reclame niet onder de indruk van het spel van de Rotterdammers. “Zo’n Feyenoord ook, dat je helemaal niets in te brengen hebt... Dat is zonde”, vindt Gijp.

“Dan zit je in de kleedkamer na afloop en je hebt niks gedaan. Sneu. Het is toch ook wel goed voor spelers dat ze een keer merken van: ‘Dit niveau is een stukje hoger.’” Derksen: “Het is geen RKC, hè?” Van der Gijp stemt in. “Nee, nee. En het is ook geen sc Heerenveen.”

Feyenoord leek na de 3-0 achterstand met lege handen naar huis te gaan, maar dankzij doelpunten van Anis Hadj Moussa, Santiago Gimenez en Dávid Hancko pakten de Rotterdammers alsnog een punt: 3-3. “Dit was te gek. De eerste helft verliep zoals we gedacht hadden. Na rust vielen twee snelle goals, dat was niet makkelijk, maar op het eind kregen we de beloning", aldus Hancko na afloop in gesprek met ESPN.

Priske ging na de derde tegengoal een andere speelstijl hanteren. “We hebben iets anders geprobeerd. Het was misschien niet ons gewoonlijke strijdplan, maar we hebben het geprobeerd, karakter getoond en dat leverde een gelijkspel op. Ik ben trots op iedereen”, ging de verdediger verder.

“Het is speciaal om te scoren. Als jonkie kijk je naar deze clubs en nu heb ik hier gescoord. Dat is iets wat ik nooit had verwacht. Ik vergeet dit moment nooit meer.”