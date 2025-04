René van der Gijp: 'Dit is gewoon iemand zijn been breken. Kom op hé, schandalig'

René van der Gijp snapt niets van de korte schorsing voor Kylian Mbappé. De aanvaller kreeg in de uitwedstrijd van Real Madrid tegen Deportivo Alavés (0-1) winst een rode kaart nadat hij op het scheenbeen was gaan staan van Antonio Blanco. Ondanks de zware overtreding mist Mbappé slechts één duel in LaLiga.

Mbappé ontbreekt aankomend weekeinde tegen Athletic Club. De aanvaller is wél beschikbaar op 11 mei in de titelkraker tegen koploper FC Barcelona, net als de ontmoetingen met Getafe en Celta de Vigo die eerder gepland staan.

''We zagen Mbappé dit weekend een overtreding maken'', opent presentator Wilfred Genee in Vandaag Inside het item over Mbappé. ''Ja, kom op hé'', vult Van der Gijp zijn tafelgenoot direct aan.

''Dit is gewoon iemand zijn been breken'', analyseert de voetbalkenner uit Dordrecht de beelden van de harde charge van de Franse aanvaller. ''Ik weet niet waarom die jongen dat doet. Maar als je hier één wedstrijd voor geeft, dan hoef je vanaf nu nooit meer iemand twee wedstrijden te geven.''

''Het is schandalig, dit. Donkerrood. Eén wedstrijdje kan natuurlijk niet. Waar moet je nu dan nog twee of drie wedstrijden voor geven?'', vraagt de verbijsterde Van der Gijp zich hardop af.

''Dit was echt schandalig'', voegt de analist daar tot slot aan toe. Van der Gijp zag Mbappé woensdag ploeteren tegen Arsenal, dat Real Madrid uitschakelde in de kwartfinale van de Champions League.

Real Madrid kan het seizoen nog redden door kampioen te worden, al staat Barcelona wel vier punten boven de grootmacht uit de Spaanse hoofdstad. Daarnaast ontmoeten beide clubs elkaar op 26 april in de finale van de Copa del Rey.