René van der Gijp deelt meteen bij terugkeer in Vandaag Inside sneertje uit naar Valentijn Driessen

René van der Gijp heeft genoten van de prestatie van Feyenoord, zo laat hij weten bij Vandaag Inside. De analist moet bovendien lachen om de Duitse media, die er volgens hem niet veel verstand van hebben. Daarbij laat hij ook de naam van Valentijn Driessen vallen.

Feyenoord zette woensdagavond een grandioze prestatie neer door Bayern München met 3-0 te verslaan in De Kuip. Rondom de wedstrijd ging het voornamelijk over trainer Brian Priske, maar Van der Gijp heeft ook de tijd genomen om de Duitse kranten open te slaan.

“Ik heb die Duitse kranten zitten lezen, hè”, begint Van der Gijp, die voortaan op woensdag een vrije dag heeft. “Dan hebben wij best nog wel, Valentijn daargelaten, veel analisten met verstand van voetbal”, grapt de analist naar de chef voetbal van De Telegraaf.

Volgens Van der Gijp hebben onze oosterburen ook niet veel kijk op het spelletje. “Die Duitse kranten staan namelijk vol met: ‘Waar was Harry Kane?’. Dan denk ik: ‘Ja, die stond tussen negen Feyenoorders in!’. Dan moet je maar je weg zien te vinden.”

Presentator Wilfred Genee benadrukt dat Feyenoord ook een flinke dosis geluk had, dat Kane het net niet wist te vinden. “Als hij die bal niet tegen Bijlow aanschiet… Ik bedoel, hij had er toch gewoon een paar kunnen maken?”, doelt hij op de grote kans voor de Bayern-spits in de eerste helft.

“Maar wat kan je nou van Harry Kane verwachten gisteren? Kom op man!”, reageert Van der Gijp, die daarna wel de complimenten uitdeelt aan Feyenoord-spits Santiago Gimenez. “Die is per doelpunt vijf miljoen meer waard geworden. Dit tikt natuurlijk aan.”

Gimenez kan met name in Europees verband uitstekende statistieken overleggen dit seizoen. In vier wedstrijden in de Champions League dit seizoen, scoorde hij vier keer en gaf hij tevens één assist. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt de Mexicaan momenteel een transferwaarde van 37 miljoen euro.