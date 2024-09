Rempedaal ingetrapt: ‘Feyenoord heeft helemaal geen slechte window gehad’

Martijn Krabbendam is verbaasd over de manier waarop de supporters van Feyenoord reageren op de afgelopen transferperiode, zo laat de journalist van Voetbal International blijken te gast in Voetbalpraat op ESPN. Volgens Krabbendam is Feyenoord in de breedte sterker geworden.

“Feyenoord heeft al met al helemaal geen slechte window gehad”, steekt Krabbendam van wal. “Ze hebben Nadje gehaald, Carranza gehaald, in de breedte zijn ze absoluut wel sterker geworden.”

Naast het door Krabbendam genoemde duo wist Feyenoord zich te versterken met Plamen Andreev, Jordan Lotomba, Jeyland Mitchell, Gijs Smal, In-beom Hwang en Anis Hadj-Moussa. Facundo González, Hugo Bueno en Ibrahim Osman werden op huurbasis naar De Kuip gehaald.

Wel noemt Krabbendam een tekortkoming van Dennis te Kloese, die gaat over het aankoopbeleid bij Feyenoord. “De specifieke doelen en targets, een directe vervanger van Wieffer en een rechterspits, zijn niet gelukt.”

Toch houdt Krabbendam een slag om de arm. “Misschien past het met de Zuid-Koreaan wel op het middenveld, dat weet je natuurlijk nog niet. Het is alleen geen type Wieffer.”

Feyenoord nam deze zomer ook afscheid van diverse spelers. De aflopende contracten van Kostas Lamprou en Alireza Jahanbakhsh werden niet verlengd. Beide spelers zijn nog op zoek naar een nieuwe club.

Verder stalden de Rotterdammers Mikki van Sas, Marcus Pedersen, Mimeirhel Benita, Neraysho Kasanwirjo, Antef Tsoungui, Marcos López, Thomas van den Belt, Ezequiel Bullaude, Shiloh ’t Zand, Patrik Wålemark, Jaden Slory, Leo Sauer en Ilias Sebaoui tijdelijk bij andere clubs.

Tot slot nam Feyenoord definitief afscheid van Mats Wieffer, Lutsharel Geertruida, Ondrej Lingr, Ramon Hendriks, Lennard Hartjes en Thijs Jansen. De verkoop van deze spelers leverde minstens 57 miljoen euro op. Feyenoord gaf zelfs minstens 25 miljoen euro uit aan inkomende transfers.