Rellende Utrecht-fans gewaarschuwd: ‘Wil je voorkomen dat je straks op tv komt?’

De politie toont dinsdag 11 juni de eerste beelden van de relschoppers die verantwoordelijk waren voor de wanordelijkheden tijdens en na FC Utrecht - Go Ahead Eagles in de play-offs om Europees voetbal. De betreffende hooligans hebben nog een kleine week de tijd om zich bij de politie in Utrecht te melden.

"Deed jij mee met rellen en wil je voorkomen dat je straks op tv en internet te zien bent? Meld je dan vóór 12.00 uur op maandag de 10e bij de politie", zo valt te lezen op de website van het televisieprogramma Opsporing Verzocht, dat dinsdagavond aandachtig besteedde aan de rellen nabij De Galgenwaard op 26 mei.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Kort na het playoff-duel, dat eindigde in een 1-2 zege voor Go Ahead, zochten relschoppers buiten het stadion van Utrecht de confrontatie met de ME. Daarbij vielen diverse gewonden en één agent moest zelfs naar het ziekenhuis.

Een onderzoeksteam van de politie is druk bezig met een analyse van de beelden, die normaal gesproken op 11 juni worden vertoond. De rellende fans kunnen voorkomen dat ze in beeld komen, mits ze zich tijdig melden op het politiebureau.

De gemeente Utrecht heeft de club inmiddels een straf opgelegd naar aanleiding van de ongeregeldheden van zondag 26 mei. Tijdens de eerstkomende thuiswedstrijd in het nieuwe seizoen zal Stadion Galgenwaard namelijk leeg blijven.

Van Seumeren

Grootaandeelhouder Frans van Seumeren toonde zich kort na de rellen bijzonder teleurgesteld. "Ik ben hier goed ziek van. Wat er in en rondom het stadion is gebeurd vind ik een regelrechte schande! Dat zijn geen supporters maar vandalen. Ook ben ik niet te spreken over de genomen maatregelen. Die zijn buitenproportioneel. Ik voel me vreselijk in de steek gelaten door de gemeente en burgemeester."

Utrecht benadrukte via een statement van algemeen directeur Thijs van Es dat een groot deel van de 'supporters' die zich buiten het stadion heeft misdragen, geen ticket had voor de wedstrijd. Onder hen zaten ook mensen met een stadionverbod. De club heeft naar aanleiding van de ongeregeldheden tegen Go Ahead al dertig nieuwe stadionverboden uitgedeeld.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties