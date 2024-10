Relevo onthult enorm pijnlijke details over Real Madrid-ster Vinícius Júnior na mislopen Ballon d’Or

Vinícius Júnior was er zeker van dat hij de Ballon d’Or zou winnen, zo onthult de Spaanse sportwebsite Relevo aan de hand van een paar pijnlijke details. De 24-jarige aanvaller van Real Madrid was maandagavond uiteindelijk afwezig in Parijs, omdat hij te horen had gekregen dat hij tweede zou worden.

Rodri ging maandag aan de haal met de Ballon d'Or. De 28-jarige middenvelder van Manchester City troefde daarmee verrassend Vinícius af, die wekenlang favoriet was voor de award.

Real Madrid was de grote afwezige in het Théâtre du Châtelet. Naast Vinícius waren ook trainer Carlo Ancelotti, president Florentino Pérez en sterspeler Jude Bellingham maandag niet van de partij in Parijs.

De afwezigheid was opvallend te noemen, daar Real Madrid wel werd verkozen tot Club van het Jaar. Ancelotti werd daarnaast uitgeroepen tot Coach van het Jaar. Via X deelde hij een kleine sneer uit aan de organisatie. “Ik wil mijn familie, mijn president, mijn club, mijn spelers en bovenal Vini en Carvajal bedanken.”

Real Madrid deed er volgens Relevo afgelopen week alles aan om erachter te komen wie de Ballon d’Or zou winnen. Toen duidelijk werd dat alle spelers van de Koninklijke naast die prijs grepen, besloot de club over te gaan tot een boycot.

Met name voor Vinícius was het mislopen van de Ballon d’Or een grote schok. De Braziliaan zou afgelopen weekend al een groot feest hebben georganiseerd met zijn naasten voor het winnen van de prestigieuze prijs. Daarbij zou Vinícius meerdere medespelers van Real Madrid een Rolex hebben beloofd indien hij de award zou winnen. Met twintig gasten zou Vinícius maandag middels een privéjet afreizen naar Frankrijk voor de ceremonie.

Daar was alles al geregeld. Vinícius huurde onlangs een grote zaal in Parijs af voor een nieuw en veel groter feest, met honderden gasten. Die plannen werden echter vernietigd toen de uitslag uitlekte. Sommige gasten waren al op het vliegveld, maar keerden teleurgesteld huiswaarts.

Maandagmiddag rond 12.00 uur barstte de bom definitief en maakte Fabrizio Romano wereldkundig dat Vinícius inderdaad niet zou winnen. Dat nieuws werd door de zaakwaarnemer van de Braziliaan al snel bevestigd aan diverse media.