Real Mallorca eerste finalist Copa del Rey na fatale misser Mikel Oyarzabal

Real Mallorca heeft zich geplaatst voor de finale van de Copa del Rey. De ploeg van trainer Javier Aguirre won na strafschoppen van Real Sociedad. Het heenduel op 6 februari eindigde in 0-0 en ook op dinsdag was er geen verschil tussen de ploegen na treffers van Giovanni González en Mikel Oyarzabal. In de penaltyreeks bleek de misser van Oyarzabal allesbepalend. De andere halve finalist wordt donderdagavond bekend. Dan nemen Athletic Club en Atlético Madrid het tegen elkaar op. Athletic won het heenduel in Madrid met 0-1.

Sociedad, waar Sheraldo Becker aan het begin van de tweede helft zou ivallen, en Mallorca maakten er in de eerste helft geen spektakelstuk van en keken de kat uit de boom. Sociedad had het merendeel van het balbezit, maar deed daar weinig mee. Onder meer voormalig Feyenoord-target Arsen Zakharyan had het vizier niet op scherp staan met een schot dat hoog over ging.

Desondanks kreeg Sociedad op slag van rust een enorme mogelijkheid om de openingstreffer te maken. Antonio Raillo maakte hands in de zestien en dus legde arbiter Jesus Gil Manzano de bal op de stip. Brais Méndez ontfermde zich over de strafschop, die werd gekeerd door Mallorca-goalie Dominik Greif.

Aan het begin van de tweede helft maakte Becker zijn opwachting. De Surinamer verving André Silva. De aanvaller kon niet voorkomen dat Mallorca vijf minuten na rust op voorsprong kwam. Jaume Costa zette fraai voor tot bij de tweede paal, waar Giovanni González de bal met een machtige kopbal achter Álex Remiro werkte: 0-1.

Cyle Larin kreeg halverwege een enorme kans om Mallorca op 0-2 te zetten. De Canadees werd diep gestuurd en stond net geen buitenspel. Oog in oog met Remiro faalde hij echter: het schot van de spits ging nipt naast.

Het bleek een dure misser te zijn, want enkele minuten later trok Sociedad de stand gelijk. Invaller Oyarzabal – de aanvoerder keerde net terug van een blessure – werd bereikt met een fraaie pass van Méndez en werkte beheerst af in de verre hoek: 1-1. In de slotfase kreeg Jaume Costa, de man van de assist bij de 0-1, dé kans om Mallorca naar de finale te schieten. De linkervleugelverdediger schoot in de zestien echter hoog over.

In de verlenging kwamen beide ploegen dicht bij de voorsprong. Zo zag Kieran Tierney zijn inzet voor de doellijn weggehaald worden, terwijl een vrije trap van Sergi Darder nog meer net over de lat kon worden getikt door Remiro. In de tweede helft van de verlenging leken beide ploegen vrede te hebben met een strafschoppenserie en die kwam er dan ook. Daarin miste alleen Oyarzabal, waardoor Mallorca finalist is.

Mallorca doet het met vijf uit vijf ??

Real Sociedad mist de eerste pingel, maar daarna gaat alles raak en dus is Mallorca finalist ??#ZiggoSport #CopaDelRey #RealSociedadRCDMallorca pic.twitter.com/rXo0HzWjde — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 27, 2024

