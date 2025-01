Real Madrid zet Real Mallorca probleemloos opzij en staat in Supercopa-finale tegenover FC Barcelona

Real Madrid heeft donderdagavond de finale van de Supercopa bereikt. De ploeg van Carlo Ancelotti rekende in Jeddah (Saudi-Arabië) vrijwel probleemloos af met Real Mallorca. Jude Bellingham zette de Koninklijke na een uur spelen op voorsprong, waarna het met twee doelpunten (eigen treffer van Martin Valjent en een goal van Rodrygo) in de blessuretijd beslist werd: 3-0. Real Madrid staat zondag in de finale tegenover FC Barcelona, dat een dag eerder won van Ahtletic Club (0-2).

Ancelotti wijzigde de opstelling van Real ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Atlético Madrid op één plek: Eduardo Camavinga speelde op het middenveld op de plek van Dani Ceballos. Luka Modric ontbrak door ziekte.

Real Madrid was vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij, maar wist er bepaald geen spectaculaire eerste helft van te maken. De beste mogelijkheid voor rust was in de tweede minuut voor Lucas Vázquez, die op aangeven van Kylian Mbappé niet overtuigend genoeg afdrukte.

Ook na rust was het spel van Real niet altijd even overtuigend, toch viel na een uur spelen de bevrijdende openingstreffer voor de Madrilenen. Na een voorzet van Vinicius Júnior op de paal, waarna de eerste rebound van Mbappé nog gered werd. De bal rolde voor de voeten van Bellingham, die de bal tussen vier man van Mallorca door wist binnen te tikken: 1-0.

Mallorca was daardoor gedwongen om meer uit zijn schulp uit te kruipen, maar was totaal niet bij machte om het Real moeilijk te maken. De ploeg van Ancelotti speelde de wedstrijd heel zakelijk uit, maar wist in blessuretijd toch nog twee keer te scoren.

Een steekbal van Brahim Diaz dreigde Mbappé vrij te zetten. Mallorca-verdediger Valjent wist er met een sliding tussen te komen, maar tikte de bal daarbij in eigen doel: 2-0. Rodrygo maakte er in minuut 90+5 op aangeven van Vázquez zelfs nog 3-0 van. De Braziliaan kon de voorzet van de rechtsback bij de tweede paal binnenschieten.