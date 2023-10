Real Madrid wint spektakelstuk in Napels na weergaloos afstandsschot Valverde

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 22:53 • Jan Hoeksema • Laatste update: 23:34

Real Madrid heeft dinsdagavond in een heerlijke wedstrijd afgerekend met Napoli: 2-3. De wedstrijd tussen de twee grote favorieten in groep C van de Champions League was lang spannend, maar de Spanjaarden trokken het duel laat over de streep.

Namens Napoli scoorden Leo Østigard en Piotr Zielinski. Jude Bellingham was met een assist en een doelput wederom van grote waarde voor Real, terwijl ook Vinícius Júnior tot scoren kwam. De winnende goal ging de boeken in als een eigen doelpunt van Napoli-doelman Alex Meret, maar kwam tot stand na een prachtige knal van Federico Valverde.

Carlo Ancelotti koos in Italië voor een ongewijzigd elftal ten opzichte van de gewonnen competitiewedstrijd tegen Girona (0-3), wat betekende dat Eduardo Camavinga wederom als linksback startte. Verder stond ook Vinícius weer in de basisopstelling, nadat hij eerder geruime tijd geblesseerd was. Onder meer Luka Modric begon door het gebrek aan wijzigingen op de bank.

Ook aan de kant van Napoli waren er veel bekende namen in de basiself terug te vinden. Bij de regerend landskampioen van Italië startten daarom onder meer de steraanvallers Victor Osimhen en Kvicha Kvaratskhelia. Voormalig Ajax-jeugdspeler Stanislav Lobotka begon op het middenveld.

Het waren verrassend genoeg de Italianen die de voorsprong namen na een kleine twintig minuten spelen. Bij een hoekschop van Napoli tastte doelman Kepa Arrizabalaga mis, waardoor hij vervolgens uit positie stond. De Noorse verdediger Østigard kon daarvan profiteren en wist binnen te koppen: 1-0.

Real wist echter al snel orde op zaken te stellen. Door goed drukzetten van Jude Bellingham veroverde de Engelsman de bal vlak bij de zestien van Napoli. De middenvelder gaf vervolgens af aan Vinícius, die kalm binnenschoof achter doelman Alex Meret: 1-1. De aangever van de openingstreffer verzorgde daarna zelf de volgende goal. Bellingham begon halverwege het veld aan een dribbelactie en de middenvelders en verdedigers van Napoli lieten na hem aan te pakken. Oog in oog met Meret bleef Bellingham kalm: 1-2.

Al vroeg in de tweede helft wist Napoli de stand weer gelijk te trekken via een strafschop. Verdediger Nacho Fernández maakte op ongelukkige wijze hands nadat Osimhen poogde de bal voor te geven, waarna de arbiter na een VAR-ingreep naar de stip wees. Zielinski mocht aanleggen vanaf elf meter en deed dat succesvol: 2-2.

Zo'n tien minuten voor tijd kwam Real weer op voorsprong. Op werkelijk prachtige wijze schoot Valverde een afvallende bal vanaf de rand van de zestien snoeihard tegen de onderkant van de lat. De bal stuiterde vervolgens via de rug van doelman Meret alsnog het doel in: 2-3. De goal ging, helaas voor Valverde, de boeken in als een eigen doelpunt van de Italiaanse doelman. Met het late doelpunt stond ook gelijk de eindstand op het scorebord.