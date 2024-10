Real Madrid wil zich naast Davies ook versterken met Premier League-ster

Real Madrid heeft contact gelegd met Trent Alexander-Arnold, zo meldt Relevo donderdagavond. De Engelsman genoot eerder al sluimerende interesse van de Europese grootmacht, die nu definitief lijkt door te pakken.

Op 22 maart maakte Relevo al bekend dat de Madrilenen Alexander-Arnold op hun radar hebben staan. Toen speelde er nog niets concreets, maar in de tussentijd is de club overtuigd geraakt. De beleidsbepalers in de Spaanse hoofdstad zouden onder de indruk zijn geraakt van Alexander-Arnolds veelzijdigheid.

De 25-jarige verdediger staat bekend als rechtsback, maar kan ook op het middenveld en als centrumverdediger uit de voeten. De 31-voudig international ligt nog tot het einde van het seizoen vast bij Liverpool en heeft iedere contractverlenging tot dusver afgewezen.

Real Madrid denkt met Alexander-Arnold aan de toekomst, daar de huidige rechtsbacks Dani Carvajal (32) en Lucas Vázquez (33) inmiddels een behoorlijke voetballeeftijd hebben bereikt. Zeker gezien zijn naderende transfervrije status, ziet Real Madrid de komst van Alexander-Arnold meer dan zitten.

Wat Alexander-Arnold over de streep kan trekken, is zijn vriendschap met Jude Bellingham. De twee kennen elkaar van het nationale team en de families van de twee Britten gaan geregeld gezamenlijk op vakantie. De eerste contacten met de entourage van Alexander-Arnold zijn inmiddels gelegd.

Real Madrid denkt ook flink na over de invulling van de linksbackpositie. De Koninklijke is al langere tijd nadrukkelijk geïnteresseerd in Bayern München-verdediger Alphonso Davies, die zichzelf wel ziet spelen in Santiago Bernabéu.

Afgelopen zomer leek Davies al onderweg naar Real Madrid, maar de hoofdstedelingen weigerden aan de vraagprijs van naar verluidt veertig miljoen euro te voldoen. Ook in de wetenschap dat de Canadees aanstaande zomer transfervrij is.