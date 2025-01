Real Madrid verovert koppositie na sensationele comeback; Vinícius Júnior door het lint na rode kaart

Real Madrid heeft vrijdagavond op de valreep een overwinning uit het vuur gesleept bij Valencia. De Madrilenen stonden lang op achterstand, hadden een penalty gemist én zagen Vinícius Júnior met een rode kaart worden weggestuurd. Maar toen waren daar Luka Modric en Jude Bellingham, die er met late goals toch nog 1-2 van maakten.

De wedstrijd tussen Valencia en Real Madrid stond eigenlijk eind oktober al op het programma. Door de overstromingen die destijds in Valencia plaatsvonden, werd echter besloten om de wedstrijd uit te stellen. 3 januari werd zodoende de nieuwe speeldatum.

Beide ploegen kregen in het eerste half uur wat kansjes op de openingstreffer. Zo schoot Federico Valverde de bal recht op doelman Stole Dimitrievski af, ging een poging van Bellingham over en zag Hugo Duro zijn inzet aan de andere kant van het veld knap worden gekeerd door Thibaut Courtois.

In de 27ste minuut was het Valencia dat op voorsprong kwam. Dimitri Foulquier gaf een lage voorzet op Javi Guerra, en de inzet van laatstgenoemde kon nog worden gekeerd door Courtois. In de rebound was het voor Duro echter een koud kunstje om alsnog de 1-0 binnen te tikken.

Vlak voor rust was Vinícius nog dicht bij de gelijkmaker, maar Dimitrievski bracht knap redding. Aan het begin van de tweede helft kreeg Real Madrid middels een penalty alsnog de mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen, na een overtreding van César Tárrega op Kylian Mbappé. Bellingham schoot zijn strafschop echter op de paal.

Tien minuten later leek het alsnog 1-1 te worden, maar deze keer werd een goal van Mbappé afgekeurd wegens buitenspel. Het werd nog dramatischer voor de bezoekers toen Vinícius na inmenging van de VAR rood kreeg na een duw in het gezicht van Dimitrievski. De woedende Braziliaan moest vervolgens in bedwang worden door teamgenoten.

Zo leek zich een rampavond te voltrekken voor Real Madrid, maar vijf minuten voor tijd werd het plotseling 1-1. Na goed werk van Brahim Díaz en een passje van Bellingham punterde Modric de 1-1 binnen.

Beide ploegen leken zo af te stevenen op een gelijkspel, maar diep in de blessuretijd werd het nog mooier voor de bezoekers, toen Bellingham balverlies van Valencia genadeloos afstrafte: 1-2. Zo is Real Madrid de nieuwe koploper van LaLiga.