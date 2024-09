‘Real Madrid mikt pijlen op verdediger met prijskaartje van 100 miljoen euro’

Vitor Reis (18) geniet bovengemiddelde belangstelling van Real Madrid, zo melden diverse Braziliaanse en Spaanse media, waaronder Sport. De mandekker van Palmeiras wordt in de Spaanse hoofdstad gezien als ideale verdediger voor de toekomst. Reis wil de stap naar Europa dolgraag maken.

Deze zomer werd Reis overgeheveld van Palmeiras Onder 20 naar de hoofdmacht. Inmiddels staat de teller op veertien officiële wedstrijden namens het eerste elftal, waarin de Braziliaanse jeugdinternational twee keer wist te scoren.

Reis, die nog tot december 2028 vastligt bij Palmeiras, reageerde onlangs op vragen over zijn toekomst. “Mijn wens is om in Europa te spelen, maar ik ben met mijn hoofd nog bij Palmeiras. Momenteel denk ik aan niets anders.”

Uit de Braziliaanse berichtgeving blijkt dat Palmeiras de jonge verdediger niet zomaar laat vertrekken. De club mikt op een transfersom van 100 miljoen euro voor Reis. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Real Madrid dat bedrag gaat betalen voor de Braziliaan, maar duidelijk is dat de Koninklijke de portemonnee zal moeten trekken om Reis te strikken.

Reis is een veelzijdige verdediger die ook als back uit de voeten kan. De achtvoudig international van Brazilië Onder 17 zou in de voetsporen kunnen treden van zijn voormalig teamgenoot Endrick. Real Madrid nam de achttienjarige spits deze zomer voor 47,5 miljoen euro over van Palmeiras.

Dat Real Madrid een goede scout heeft zitten in Brazilië is al even bekend. In het afgelopen decennium maakten ook Vinícius Júnior en Rodrygo de directe stap vanuit de Braziliaanse Série A naar Estadio Santiago Bernabéu.

Naast Rodrygo, Endrick en Vinícius heeft Real Madrid met Éder Militão nog een Braziliaans international onder contract staan. Hij wordt gezien als potentiële leermeester van Reis, daar de rechtspoot op dezelfde positie speelt.