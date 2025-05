Real Madrid laat Dean Huijsen om bewuste reden lopen; drie Engelse topclubs concreet

Transfermarktexpert Fabrizio Romano heeft op zijn YouTube-kanaal gedeeld dat Liverpool, Chelsea en Arsenal zich deze maand nog willen versterken met Dean Huijsen. De twintigjarige Amsterdammer heeft een vertrekclausule in zijn contract staan bij AFC Bournemouth, waar hij hoogstwaarschijnlijk in de zomer vertrekt.

De interesse van bovengenoemde Engelse topclubs is geen nieuws. Dat werd in een eerder stadium al gedeeld door onder meer Romano en journalist Ben Jacobs, die daarbij wist te vermelden dat ook Tottenham Hotspur en Newcastle United interesse hadden in de Spaans international.

Romano noemt Spurs en Newcastle niet, maar weet wel dat Liverpool, Arsenal en Chelsea volledig overtuigd zijn van de twintigjarige centrumverdediger, die bij Bournemouth een contract heeft tot medio 2030 met een ontsnappingsclausule van omgerekend 59 miljoen euro.

Romano vertelde vorige week al dat de Engelse clubs de deal zo spoedig mogelijk rond willen krijgen. Nu weet hij in zijn update te melden dat zowel Liverpool, Chelsea als Arsenal de deal voor het einde van de maand rond wil maken.

Ook buiten de landsgrenzen van het Verenigd Koninkrijk is er interesse in Huijsen, al lijkt een buitenlandse transfer nu niet voor de hand te liggen. Zo is er Bayern München, dat eerst een verdediger moet verkopen voor het eventueel in actie kan komen voor Huijsen. Dat is der Rekordmeister nog niet gelukt.

Real Madrid werd de laatste weken nadrukkelijker genoemd en Romano weet dat Huijsen 'super blij' zou zijn om naar Spanje te verhuizen en uit te komen voor de Koninklijke. Real vindt Huijsen een 'zeer interessante speler', maar de timing is slecht.

De club richt zich momenteel op het aanstellen van een nieuwe trainer, nu Carlo Ancelotti zo goed als zeker zal worden opgevolgd door Xabi Alonso. Zodra daar zekerheid over is, wil de club pas naar spelers kijken. Het is de vraag of de Spaanse grootmacht dan nog kans maakt op de handtekening van Huijsen, gezien de 'agressieve' concurrentie uit Engeland.