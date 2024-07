Real Madrid is overtuigd en wil verliezend EK-finalist binnenhalen

Real Madrid is serieus geïnteresseerd in de diensten van Trent Alexander-Arnold, zo meldt Christian Falk dinsdagavond. De journalist van BILD weet dat de Madrilenen de 25-jarige Engelsman al langer in de gaten houden en dat ze nu concreet worden voor de rechterwingback van Liverpool.

Op Anfield beschikt Alexander-Arnold over een contract dat doorloopt tot medio 2025, maar met the Reds heeft hij nog altijd geen akkoord bereikt over de verlenging van zijn verbintenis.

Real Madrid wil graag aan de haal gaan met de Engels international, die zelf naar verluidt ook wel oren heeft naar een overstap. Volgens de berichtgeving heeft de Koninklijke sinds half juni al contact met Alexander-Arnold.

In maart meldden Relevo en Fabrizio Romano al dat de vleugelspeler van Liverpool nauwlettend in de gaten werd gehouden, en nu begint de Madrileense interesse dus concreet te worden.

In Madrid ziet men de noodzaak om een nieuwe rechtervleugelverdediger aan te trekken. In 2025 wordt Dani Carvajal 33 jaar oud. De club zal hem stapsgewijs gaan vervangen en ziet in Alexander-Arnold de perfecte kandidaat.

Welk bedrag Liverpool wenst te ontvangen voor de rechtspoot, is vooralsnog onduidelijk. Transfermarkt schat zijn waarde op zeventig miljoen euro.

TAA begon rechts op het middenveld als basisspeler aan het EK in Duitsland, maar vanaf het groepsduel met Slovenië (0-0) verloor hij zijn plek. Zowel in de halve finale tegen Nederland als in de finale tegen Spanje maakte hij helemaal geen speelminuten meer.

