‘Real Madrid denkt naast Mbappé aan nog een belangrijke schakel van PSG’

Real Madrid is geïnteresseerd in de diensten van Luís Campos, zo meldt de doorgaans goed ingevoerde Franse journalist Santi Aouna zaterdag. De technisch directeur van Paris Saint-Germain stond al eens eerder op et lijstje in Madrid.

De Portugees was tussen 2012 en 2013 al eens scout voor Real Madrid. Daarna ging hij als sportief adviseur aan de slag bij onder meer AS Monaco, LOSC Lille, Galatasaray en PSG.

Mocht Luís Campos daadwerkelijk terugkeren bij de Koninklijke dan slaat Real Madrid twee gevoelige slagen in Parijs. Het lijkt er namelijk op dat Kylian Mbappé na dit seizoen gaat tekenen in de Spaanse hoofdstad.

De Franse vleugelspits loopt gratis de deur uit bij PSG, waar de Parijse club zeer verbolgen over is. Zaterdag besloot trainer Luis Enrique om Mbappé tegen FC Nantes niet in de basis te zetten.

Vanwege het feit dat de 25-jarige superster gratis de deur uit gaat lopen bij PSG, zetten bestuursleden van de club momenteel vragen bij de kwaliteiten van de Portugese technisch directeur.

Ook de transfers van afgelopen zomer (Randal Kolo Muani voor 100 miljoen euro van Eintracht Frankfurt en Gonçalo Ramos voor 70 miljoen euro van Benfica) hebben niet voordelig uitgepakt. Beiden hebben niet weten te aarden in Parijs.

Ondanks dat heeft Real Madrid alsnog interesse in Luís Campos. De huidige koploper van LaLiga benaderde hem al eens in 2022, maar hij bleef toen trouw aan ‘het project van PSG’.



