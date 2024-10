Real Madrid denkt aan clausule en bekijkt 'ieder duel' van Argentijns international

Real Madrid is Nico Paz allerminst uit het oog verloren. De hoofdstedelingen verkochten hun jeugdspeler afgelopen zomer aan Como, maar bedongen bij de onderhandelingen een terugkoopoptie en volgen de stormachtige ontwikkeling van de aanvallende middenvelder op de voet.

Matteo Moretto van Relevo schrijft dat Real Madrid 'ieder duel' van Paz bekijkt. De club heeft Paz hoog zitten en ging afgelopen zomer alleen akkoord met een verkoop als daar een terugkoopclausule bij inbegrepen zou zitten.

Real Madrid vroeg eerst tien miljoen euro voor de twintigjarige creatieveling, maar ging uiteindelijk akkoord met het bod van zes miljoen euro en een doorverkooppercentage van vijftig procent. Tot 2027 heeft Real Madrid de kans om Paz terug te kopen. Ieder jaar gaat de vastgestelde transfersom iets omhoog.

Paz, die (vooralsnog) tot acht officiële optredens in de hoofdmacht van Real Madrid kwam, ligt tot medio 2028 vast bij Como. Onder trainer Cesc Fàbregas is Paz uitgegroeid tot een belangrijke kracht. De laatste vier Serie A-wedstrijden maakte hij vanaf het begin mee.

Paz maakte grote indruk in het uitduel met Atalanta, dat mede dankzij twee assists van de linkpoot met 2-3 aan de kant werd gezet. Ook in de daaropvolgende wedstrijd was Paz belangrijk met een assist in de 3-2 zege op Hellas Verona.

Paz stond afgelopen zomer in de belangstelling van onder meer Girona, Fiorentina, VfB Stuttgart en Olympique Marseille, maar werd overtuigd door Fàbregas en het project van Como. De club versterkte zich in de meest recente transferperiode met spelers als Sergi Roberto, Andrea Belotti, Alberto Moreno en de inmiddels gestopte Raphaël Varane.

Het hoogtepunt van zijn seizoen en mogelijk loopbaan volgde dinsdagavond lokale tijd in Buenos Aires, waar hij zijn debuut maakte voor de Argentijnse nationale ploeg. Paz kwam twintig minuten voor tijd het veld in en bekroonde zijn toch al onvergetelijke avond met een assist op Lionel Messi, die de wereldkampioen naar een 6-0 zege op Bolivia leidde.