Real Madrid heeft de heenwedstrijd tegen stadsgenoot Atlético Madrid in de achtste finale van de Champions League dinsdagavond nipt gewonnen: 2-1. Rodrygo en Brahim Díaz scoorden voor De Koninklijke, Julián Álvarez deed wat terug namens de bezoekers. De return in Cívitas Metropolitano is volgende week woensdag, om 21:00 uur. De winnaar van het tweeluik neemt het uiteindelijk op tegen PSV of Arsenal.

Atlético eindigde in de competitiefase van het miljardenbal op de vijfde plek, en ontliep daardoor de tussenronde. Real Madrid, de nummer elf, speelde wel in de tussenronde: tegen Manchester City. De Madrilenen wonnen beide duels: 2-3 en 3-1.

Behalve een Madrileense stadsderby was het ook een herhaling van de Champions League-finales van 2014 en 2016. Beide keren won Real Madrid destijds: in 2014 na verlenging, in 2016 na penalty’s.

De thuisploeg opende al in de vierde minuut de score. Rodrygo kreeg de bal aan de rechterkant van Federico Valverde, ging naam binnen en krulde de bal in de lange hoek: 1-0. In de fase daarna domineerde Real Madrid, maar grote kansen bleven uit.

Een grote kans kreeg Atlético, dat inmiddels wat beter in de wedstrijd was gekomen, na een klein half uur spelen aan de andere kant van het veld wél: Giuliano Simeone zette de bal laag voor op Samuel Lino, maar Valverde kon met een goede ingreep de gelijkmaker voorkomen.

Die gelijkmaker zou enkele minuten later alsnog vallen, op schitterende wijze. Álvarez maakte een actie aan de linkerkant en krulde de bal daarna vanaf de hoek van het strafschopgebied prachtig in de verre hoek: 1-1.

Zo was Atlético weer helemaal terug, maar tien minuten na rust kwam het opnieuw op achterstand. Na een uitstekende actie, waarbij Díaz José María Giménez het bos instuurde, schoof de Marokkaans international de bal zelf in de lange hoek: 2-1.

Zo moesten de bezoekers opnieuw, en ze kregen kansen via onder meer Antoine Griezmann (redding Thibaut Courtois) en Giménez (net over). Scoren deed Atlético, net als Real Madrid, echter niet meer. Daardoor begint het met een kleine achterstand aan de return volgende week.