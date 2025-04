Real Madrid, Ajax, Feyenoord en andere clubs reageren op het overlijden van Leo Beenhakker (82)

De voetbalwereld reageert massaal op het overlijden van Leo Beenhakker. De legendarische oud-trainer overleed op 82-jarige leeftijd. Onder meer Real Madrid, Ajax en Feyenoord laten van zich horen.

“Real Madrid betuigt zijn medeleven en genegenheid aan zijn familie, clubs en al zijn dierbaren”, laat de Koninklijke weten in een officieel statement op de website.

“Real Madrid condoleert alle fans van Real Madrid. Moge hij rusten in vrede”, aldus de Spanjaarden.

“Ajax heeft donderdag met verdriet en verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van Leo Beenhakker”, schrijven de Amsterdammers. “De Rotterdammer was twee periodes hoofdtrainer van Ajax en combineerde in 1990 het hoofdtrainerschap kort met een baan als bondscoach.”

“Later was Beenhakker nog een periode technisch directeur in de Arena. Beenhakker behoort onmiskenbaar tot de kleurrijkste, maar ook succesvolste Nederlandse oefenmeesters. Leo Beenhakker is 82 jaar geworden”, aldus Ajax.

“Don Leo, rust zacht...”, schrijft Feyenoord in een tweet. Ook andere clubs laten van zich horen.