Real alvast bezig met 2024: ‘Mogelijke opvolger Ancelotti gespot in Engeland’

Dinsdag, 21 november 2023 om 12:55 • Wessel Antes • Laatste update: 13:05

Roberto De Zerbi moet Carlo Ancelotti opvolgen als trainer van Real Madrid, zo weten diverse Spaanse media dinsdagochtend te melden. De 44-jarige Italiaan wordt in de Spaanse hoofdstad gezien als de ideale man om het werk van zijn twintig jaar oudere landgenoot over te nemen. Het contract van Ancelotti bij Real loopt komende zomer af, terwijl De Zerbi bij Brighton & Hove Albion nog tot medio 2026 vastligt.

De Koninklijke is al even bezig aan een verjonging van de selectie, daar succesvolle krachten uit het recente verleden richting het einde van hun carrière gaan. De clubleiding van Real ziet komende zomer als het geschikte moment om ook een jonge en innovatieve oefenmeester aan te stellen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ancelotti loopt namelijk uit zijn contract. De 64-jarige succescoach wordt in Brazilië, Spanje en Italië hevig gelinkt aan het bondscoachschap bij de Gele Kanaries. Fernando Diniz is momenteel interim-bondscoach bij de Brazilianen, maar zijn contract loopt eind mei af. Het dienstverband van Ancelotti in Madrid stopt een maand later, waardoor de weg openligt.

De Zerbi moet Ancelotti doen vergeten bij Real, dat inmiddels al contact zou hebben opgenomen met de oefenmeester en zijn management (Excellence Sport). Real-voorzitter Florentino Pérez is gecharmeerd van het attractieve en verzorgde voetbal dat De Zerbi heeft laten zien bij Brighton en Shakhtar Donetsk.

Daarnaast is Pérez van mening dat De Zerbi heeft laten zien dat hij goed kan omgaan met de nieuwe generatie voetballers. Real heeft met Arda Güler (18), Jude Bellingham (20), Eduardo Camavinga (21), Rodrygo (22) en Vinícius Júnior (23) een vijftal aan jonge sterren in huis, die het mondiale voetbal het komende decennium moeten domineren.

Het zal niet makkelijk worden voor Real om De Zerbi los te weken bij Brighton, daar hij na dit seizoen nog voor twee jaar vastligt. The Seagulls wisten in september 2022 al behoorlijk te verdienen aan een manager, toen Graham Potter en zijn staf voor zo’n 25 miljoen euro werden overgenomen door Chelsea.

Momenteel staat De Zerbi met Brighton op de achtste plaats in de Premier League, met slechts twee punten minder dan nummer zes Manchester United. In de Europa League staat de Engelse middenmoter op de tweede plaats in Groep B met zeven punten. Koploper Olympique Marseille pakte een punt meer, terwijl AEK Athene en hekkensluiter Ajax het beduidend minder doen. De Amsterdammers werden tot tweemaal toe met 2-0 verslagen door Brighton.