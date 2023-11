RC Lens kent teleurstellende generale voor Champions League-duel met PSV

Zaterdag, 4 november 2023 om 18:59 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:01

RC Lens heeft zaterdag niet weten te winnen van nummer vijftien Lorient: 0-0. Daarmee beleefde het een enigszins teleurstellende generale voor de Champions League-wedstrijd van komende woensdag tegen PSV. Door het gelijkspel klimt Lens overigens wel op de ranglijst van de Ligue 1: van de tiende naar de achtste plaats.

Bijzonderheden:

Bij Lorient stond voormalig PSV’er Yvon Mvogo onder de lat. Hij moest na een klein half uur in actie komen bij Angelo Fulgini, en deed dat met succes. Lens was ook in het restant van de eerste helft de gevaarlijkste ploeg, maar met name door Mvogo gingen beide ploegen met de brilstand op het bord rusten.

Vlak na rust maakte Florian Sotoca bijna een wereldgoal. Hij probeerde de bal vanaf 35 meter over Mvogo te schieten, maar raakte de lat. Halverwege de tweede helft leek het aan de andere kant van het veld plots wél raak, toen Eli Junior Kroupi raak kopte. Het doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

In de slotfase was Elye Wahi twee keer gevaarlijk, maar beide keren bracht opnieuw Mvogo redding. Ook de thuisploeg werd nog gevaarlijk, maar Brice Samba kon Kroupi het scoren beletten. Zo eindigde het duel zoals het begon: 0-0.