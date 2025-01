RB Leipzig breekt transferrecord en neemt Xavi Simons definitief over van Paris Saint-Germain

Xavi Simons gaat zich langer binden aan RB Leipzig, meldt journalist Florian Plettenberg van Sky Sport. De Nederlandse creatieveling tekent een contract tot medio 2027 in Duitsland en wordt daarmee de duurste inkomende transfer ooit voor de door Red Bull beheerde club.

Paris Saint-Germain kan zodoende een behoorlijk bedrag bijschrijven. De Franse hoofdstedelingen, die Simons dit seizoen voor de tweede keer uitleenden aan Leipzig, verdienen vijftig miljoen euro plus enkele bonussen aan de transfer.

Dat bedrag kan nog oplopen tot maar liefst tachtig miljoen euro. "Maar het is vrij onrealistisch dat dit bedrag bereikt zal worden", voegt Plettenberg daar gauw aan toe.

Simons wordt daarmee de duurste inkomende transfer ooit voor Leipzig. Dat staat nu nog op naam van Loïs Openda, die voor veertig miljoen euro naar de huidige nummer vijf van de Bundesliga trok.

Simons, die in 24 interlands 3 keer scoorde voor het Nederlands elftal, sukkelde dit seizoen lang met een enkelblessure. Inmiddels is de creatieveling weer terug en laat hij weer zijn beste vorm zien.

In de vier competitewedstrijden die hij meedeed sinds hij herstelde van zijn blessure, was Simons goed voor twee goals en twee assists. In totaal staat de teller na zeventien wedstrijden op vijf doelpunten en vier assists.

Afgelopen seizoen was Simons ook al een sleutelspeler voor Leipzig, dat dit jaar dus weer van zijn diensten gebruik kon maken. PSV had een jaar eerder de beschikking over de nummer tien annex linksbuiten.