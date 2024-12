'Rashford kan carrière mogelijk vervolgen in Saudi-Arabië, twee topspelers uit Premier League staan ook op de lijst'

Marcus Rashford kan zijn carrière mogelijk vervolgen in Saudi-Arabië, zo meldt The Telegraph. De 27-jarige aanvaller van Manchester United is hard op weg naar de uitgang bij the Mancunians en staat – net als Mohamed Salah en Kevin De Bruyne – op het verlanglijstje van de topclubs uit de Saudi Pro League.

De drie namen uit de Premier League worden gezien als spelers die de competitie verder kunnen ontwikkelen en wereldwijd nog meer naamsbekendheid kunnen geven. Het contract van zowel Salah als De Bruyne loopt na dit seizoen af, maar Rashford ligt nog drieënhalf jaar vast in Engeland.

Dat weerhoudt de clubs in Saudi-Arabië er echter niet van om toch een poging te gaan wagen om hem los te weken bij Manchester United, zo klinkt het. Rashford zou op het lijstje staan van Ittihad Club, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli en Al-Qadsiah.

Ittihad, waar Steven Bergwijn speelt, zou wel eerst afscheid moeten nemen van een buitenlandse speler aangezien de koploper van de Saudi Pro League al het maximum aantal toegestane buitenlandse spelers (8) onder contract heeft staan.

‘Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging’

In gesprek met journalist Henry Winter liet Rashford zich dinsdag uit over zijn toekomst. “Ik denk persoonlijk dat ik klaar ben voor een nieuwe uitdaging en een volgende stap. En als ik uiteindelijk vertrek, zal ik geen wrok koesteren.”

“Je zult me nooit iets negatiefs horen zeggen over Manchester United. Dat is de persoon die ik ben. Als ik weet dat een situatie slecht is, ga ik het niet nog slechter maken. Ik heb gezien hoe andere spelers in het verleden zijn vertrokken en zo wil ik niet zijn. Ik blijf in m’n hart altijd een Red.”

Het salaris van Rashford kan nog wel een struikelblok vormen in de zoektocht naar geïnteresseerde clubs. De Engelsman zette vorig jaar zijn handtekening onder een vorstelijk contract tot medio 2028. In Manchester strijkt Rashford daardoor zo’n 400.000 euro per week op.

De in Manchester geboren Rashford is al bijna negen jaar onderdeel van de hoofdmacht op Old Trafford. Inmiddels staat de teller op liefst 426 officiële wedstrijden namens zijn jeugdliefde, waarin Rashford goed was voor 138 doelpunten en 64 assists.