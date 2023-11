Rashford begaat ‘onacceptabele fout’ en vraagt Ten Hag om vergiffenis

Zaterdag, 4 november 2023 om 07:18 • Wessel Antes • Laatste update: 07:26

Marcus Rashford heeft zijn excuses aangeboden aan manager Erik ten Hag voor het bijwonen van een feest na de verloren Manchester derby (0-3) afgelopen zondag. Dat bevestigde de 53-jarige oefenmeester vrijdag tijdens een persconferentie van Manchester United. Ten Hag, die spreekt over een ‘onacceptabele fout’, heeft ervoor gekozen Rashford wel op te nemen in zijn wedstrijdselectie voor het duel met Fulham zaterdag.

Zondagmiddag ging United op Old Trafford kansloos onderuit tegen aartsrivaal City. Ondanks de nederlaag besloot Rashford ’s avonds een nachtclub in te duiken. Zo was hij de meest opvallende gast op het feest, dat vooraf al gepland was. Rashfords aanwezigheid had volgens de BBC geen invloed op het feit dat hij zich maandag weer moest melden op de training.

Toch spraken de Engelse media schande van Rashfords bezoekje aan het feest, daar the Red Devils eerder die dag geen partij hadden geboden aan de vijandige stadgenoot. Ook de 26-jarige sterspeler zelf kon geen potten breken en werd na 85 minuten gewisseld voor Anthony Martial.

Tijdens de persconferentie van United in aanloop naar het uitduel met Fulham zaterdagmiddag (13:30 uur) was Rashford de meest besproken speler. “Ja, ik ben ervan op de hoogte en heb met hem gesproken”, begon Ten Hag. “Het is onacceptabel. Ik heb met hem gesproken en dat is het.”

Op de vraag of er een mogelijkhed is dat Ten Hag de Engelsman buiten de selectie houdt voor het het bezoek aan Craven Cottage, komt de manager met een helder antwoord. “Hij maakt een fout, maar dat zegt niet dat hij er niet bij is. Ik zie hem elke dag op de training en ik weet wat hij doet. Ook naast het veld, hoe hij leeft. Ik weet zeker dat hij er alles aan doet om het team te helpen. Hij is beschikbaar om morgen te spelen.”

De bewering van sommige Engelse media dat Rashford niet met United bezig is, klopt volgens Ten Hag niet. “Die suggestie is onjuist. Hij past bij onze club en is erg gemotiveerd. Ik weet hoeveel moeite hij erin stopt.” De in Manchester geboren aanvaller verlengde afgelopen zomer zijn contract tot medio 2028.

Waar Rashford vorig seizoen helemaal opleefde onder Ten Hag, heeft hij het net als United dit seizoen lastig. In veertien officiële wedstrijden kwam de rechtspoot slechts één keer tot scoren. Wel gaf hij daarbij drie assists. In Londen zal Ten Hag de 57-voudig international hard nodig hebben, daar hij steeds meer onder druk komt te staan als manager van United.