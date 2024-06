Rapport Oranje: twee spelers krijgen een onvoldoende, Frimpong scoort een 9

Het Nederlands elftal heeft de vriendschappelijke interland tegen Canada gewonnen. In De Kuip in Rotterdam werd het 4-0 voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman door goals van Memphis Depay, Jeremie Frimpong en invallers Wout Weghorst en Virgil van Dijk. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Oranje met een rapportcijfer.

Bart Verbruggen 6,5

Verbruggen kreeg deze week te horen dat hij de eerste doelman is van het Nederlands elftal tijdens het EK. De 21-jarige Zwollenaar houdt daarmee Justin Bijlow en Mark Flekken achter zich. Koeman gaf al aan dat zijn eerste keus ook de oefeninterlands zou spelen tegen Canada en IJsland. Verbruggen had bijzonder weinig te doen, maar oogde comfortabel aan de bal en zag in de eerste helft twee schoten in het zijnet gaan. Echt handelend optreden hoefde hij niet.

Jeremie Frimpong 9

Tot verbazing van velen gaf Koeman aan de rechterkant de voorkeur aan Jeremie Frimpong boven Denzel Dumfries. De wingback van Bayer Leverkusen betaalde het vertrouwen dubbel en dwars terug en was veruit de beste man aan Nederlandse zijde. Frimpong vocht mooie duels uit met competitiegenoot Alphonso Davies van Bayern München en was zeer aanwezig in aanvallend opzicht.

Nadat de rechtsback een eigen schot over zag gaan en Memphis net niet in staat kon stellen om te scoren, was hij vijf minuten na rust wel belangrijk met een assist op de spits. Niet veel later scoorde hij zelf op zeer fraaie wijze de 2-0. "Hij is heel bedrijvig, zoekt het constant op", analyseerde Rafael van der Vaart in de rust. "In mijn ogen was het meer een rechtsback, dus dat doet hij heel goed. Hij zit overal bij, is een pitbull op rechts."

Lutsharel Geertruida 6,5

Geertruida was misschien wel de minst opvallende speler aan de kant van Oranje, daar veel aanvallen over de linkerkant gingen via Micky van de Ven. De verdediger van Feyenoord deed de dingen die hij te doen kreeg goed, was sterk in de passing en speelde gedisciplineerd vanuit de organisatie. De kans lijkt groot dat Koeman een basisplaats ziet weggelegd tijdens het EK voor Geertruida.

Matthijs de Ligt 7

Niet Virgil van Dijk, maar Matthijs de Ligt was tegen Canada de meest gecentreerde verdediger. De mandekker van Bayern München trof Daley Blind en Geertruida naast zich en dat leek hem te bekoren. De Ligt speelde als een leider en pakte zijn verantwoordelijkheid. Sterk in de duels en goed in de passing. De Ligt vormde samen met Blind het eerste aanspeelpunt in de opbouw en vulde die rol goed in.

Micky van de Ven 7

Waar Frimpong de complete rechterkant bestreek, deed Van de Ven dat aan de linkerkant. De verdediger van Tottenham Hotspur , bekend om zijn snelheid en grote passen, legde veel energie in de wedstrijd. Verdedigend liet Van de Ven wat steekjes vallen, wat ertoe leidde dat zijn man een paar keer uit zijn rug liep. Het is niet ondenkbaar dat Koeman ook voor Van de Ven een basisplaats in petto heeft volgende week zondag.

Daley Blind 6,5

Bij afwezigheid van eerste aanvoerders Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Nathan Aké droeg Daley Blind de aanvoerdersband tegen Canada. De linkspoot, die een geweldig seizoen achter de rug heeft bij Girona, speelde aan de bal als vanouds. Sterk in de passing en dominant in de coaching. Goed te zien was hoe Blind zijn ploeggenoten continu op de juiste plek zette.

Jerdy Schouten 7

Geen Frenkie, Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders tegen Canada en dus was er een basisplaats voor Jerdy Schouten. De landskampioen was het verlengstuk tussen de verdediging en de aanval en vervulde die rol met verve. De middenvelder, geroemd om zijn handige loopacties, weet altijd de ruimtes te vinden en te benutten. Schouten trok het spel veelvuldig met succes naar zich toe.

Ryan Gravenberch 6

Marten de Roon, Mats Wieffer en Quinten Timber vielen geblesseerd af en dus was er plots een plek in de definitieve EK-selectie voor Ryan Gravenberch. De middenvelder van Liverpool, die niet in aanmerking lijkt te komen voor een basisplaats op het EK, speelde twee jaar geleden zijn laatste interland voor Oranje. Gravenberch werd veelvuldig in het spel betrokken, maar was niet altijd even gelukkig in zijn acties.

Georginio Wijnaldum 4,5

Wijnaldum was van de middenvelders de meest vooruitgeschoven man. De 33-jarige routinier, die er goed op blijft staan bij Koeman, kwam nauwelijks in het spel voor. Op slag van rust zag Wijnaldum een bal van de doellijn worden gegleden na goed voorbereidend werk van Van de Ven tijdens de eerste echt goede aanval van Oranje. In het restant van het duel wist Wijnaldum zijn stempel nauwelijks te drukken. Koeman liet hem wel de volledige wedstrijd staan.

Memphis Depay 7,5

Memphis zag zijn contract bij Atlético Madrid niet verlengd worden omdat hij naar verluidt tijdens zijn herstel drukker was met Oranje en het EK dan zijn eigenlijke broodheer. Tegen Canada bleek dat Memphis hongerig is, een week voor de start van het EK. Lang niet alles ging goed, zeker niet in de eerste helft, maar de spits was bedrijvig, ook in de combinatie.

Pierre van Hooijdonk was kritisch in de rust. "In dit soort wedstrijden heb je diepte nodig. De laatste keer dat Memphis diep is gegaan hadden we nog guldens. Je moet ook zonder bal die loopjes willen maken in de diepte", zei hij bij de NOS. In de tweede helft zette Memphis Oranje op voorsprong op aangeven van Frimpong, wat zijn 45e interlandgoal betekende. Na een uur ging hij eraf.

Brian Brobbey 5

Brobbey kreeg de voorkeur in de punt van de aanval naast Memphis en hield daarmee Donyell Malen, Cody Gakpo en Wout Weghorst op de bank. De spits vocht de kenmerkende duels uit met zijn directe tegenstander en lag in de eerste helft veelvuldig op de grond. Hij zag op slag van rust een kopbal van de lijn worden gehaald. De beste kans, een vrije doortocht na goed voorbereidend werk van Memphis, hielp hij jammerlijk om zeep.





