Rapport Oranje: 2 spelers steken met kop en schouders boven de rest uit

Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voorafgaand aan het EK maandagavond gewonnen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman was in De Kuip met 4-0 te sterk voor IJsland dankzij treffers van Xavi Simons, Virgil van Dijk en de invallers Donyell Malen en Wout Weghorst. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Oranje met een rapportcijfer.

Bart Verbruggen: 6

Verbruggen kreeg vorige week te horen dat hij de eerste doelman is van het Nederlands elftal tijdens het EK. De 21-jarige goalie hoefde in de oefenwedstrijd tegen Canada (4-0 winst) nauwelijks handelend op te treden. Tegen IJsland had Verbruggen opnieuw weinig te doen. De goalie kwam in de 71ste minuut wel met de schrik vrij, nadat een afstandsschot van Stefan Thórdarson pardoes op de paal belandde.

Denzel Dumfries: 7,5

Het kan goed zijn dat Koeman er nog niet over uit is wie hij op het EK als rechtsback gaat opstellen: Dumfries óf Jeremie Frimpong. Laatstgenoemde was tegen Canada de absolute uitblinker. Dumfries mocht zich in het duel met IJsland aan de bondscoach tonen. De rechtsback maakte andermaal indruk in aanvallend opzicht door de bal met het hoofd panklaar voor Simons te leggen, waardoor de 1-0 een feit was. Ook daarna stichtte hij meerdere keren gevaar.

Stefan de Vrij: 7

De ervaren verdediger van Inter kreeg centraal in de defensie naast Van Dijk de voorkeur boven Lutsharel Geertruida en Matthijs de Ligt. De Vrij speelde een solide wedstrijd en won het merendeel van zijn persoonlijke duels. Na een klein uur spelen wist hij Oranje met een sterke interceptie te behoeden voor de 2-1 van Polen na een slippertje van Reijnders.

Virgil van Dijk: 6,5

Koeman begon tegen IJsland mogelijk met zijn beoogde basiself tijdens het openingsduel op het EK. Van Dijk keerde terug in de ploeg en kreeg de aanvoerdersband weer om de arm. In het eerste bedrijf viel de mandekker op door twee mindere momenten: een crosspass die de tribunes in vloog en een pass van IJsland achter de defensie van Oranje waar hij zich op verkeek. Vroeg in de tweede helft liet Van Dijk zich van zijn positieve kant zien door uit een hoekschop de 2-0 tegen de touwen te koppen.

Nathan Aké: 6,5

Tijdens het EK is Aké een van de spelers die al zeker lijkt van een basisplaats. De multifunctionele verdediger kan zowel als linksback en als centrale verdediger uit de voeten. Tegen IJsland deed hij geen gekke dingen. Aké moest als meer defensieve vleugelverdediger zorgen dat de restverdediging op orde was op het moment dat Dumfries aan de andere kant mee ten aanval trok.

Joey Veerman: 8

Nu Frenkie de Jong het EK in Duitsland mist wegens zijn enkelblessure, lijkt Joey Veerman zijn aangewezen vervanger. De creatieveling vormde maandagavond een middenveld met Reijnders en Schouten en stond aan de basis van de 1-0 van Simons. Veerman had een fraaie pass in huis op Dumfries, die vervolgens de assist verzorgde. Veerman had sowieso een goede connectie met de voormalig PSV’er, aangezien de rechtsback voor rust nogmaals met een splijtende pass werd gevonden.

Tijjani Reijnders: 6

Dankzij zijn goede prestaties tijdens zijn debuutseizoen bij AC Milan én in Oranje is Reijnders uitgegroeid tot een van de belangrijke krachten in de ploeg van Koeman. Tegen IJsland had hij dankzij het snel verleggen van het spel een aandeel in het frivole spel van Oranje. Na een klein uur had hij een slippertje door op de achterlijn balverlies te lijden. Het werd Reijnders uiteindelijk niet fataal door sterk ingrijpen van De Vrij.

Jerdy Schouten: 6,5

Schouten leek in de uitzwaaiwedstrijd genoegen te moeten nemen met een reserverol. Doordat Teun Koopmeiners tijdens de warming-up een liesblessure opliep, had Koeman alsnog een basisplaats voor de controleur van PSV in petto. Schouten zorgde in de eerste helft voor een goede balans en wist het spel door het simpel te houden ook enkele keren te versnellen.

Xavi Simons: 6

De druk bij Simons lag voorafgaand aan het duel met IJsland hoog. Na dertien interlands wachtte hij nog altijd op zijn eerste doelpunt of assist in het shirt van het Nederlands elftal. Precies op tijd tekende hij aan voor zijn allereerste doelpunt namens Oranje. De rechtspoot kreeg de bal halverwege de eerste helft op een presenteerblaadje van Dumfries en wist de ban zo te breken. De goal zal Simons goed doen. Verder had hij het echter lastig om zijn stempel op de wedstrijd te drukken.

Memphis Depay: 9

Na een sterk optreden tegen Canada toonde Memphis zich vier dagen later tijdens het uitzwaaiduel van Oranje opnieuw hongerig. De spits, die komende zomer transfervrij is, wordt de eerste keus van Koeman in de punt van de aanval. Na een kwartier spelen zorgde hij voor het eerste wapenfeit tegen IJsland met een geplaatst schot richting de rechterbovenhoek. De nummer 9 kreeg meer mogelijkheden, maar moest telkens op doel schieten uit een lastige hoek.

Door zich veelvuldig uit te laten zakken en zo nu en dan diep te gaan was hij een plaag voor de defensie van IJsland. Memphis toonde in de slotfase andermaal zijn goede vorm. Eerst met een assist bij de 3-0 van invaller Malen. De spits was vervolgens ook nog trefzeker, alleen werd zijn treffer afgekeurd vanwege een handsbal van Veerman.

Cody Gakpo: 6,5

Ook Gakpo kan rekenen op het vertrouwen van Koeman. Maandagavond speelde hij voor rust redelijk kleurloos. Eén keer kwam hij in scoringspositie, maar het zijnet stond een treffer van de aanvaller van Liverpool in de weg. Ook vroeg in de tweede helft had Gakpo een grote kans om te scoren. Ditmaal stuitte hij op de snel uit zijn doel komende sluitpost Hákon Rafn Valdimarsson.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties