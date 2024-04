Raphinha schrijft geschiedenis met 0-1 voor FC Barcelona tegen PSG

FC Barcelona kwam acht minuten voor rust op 0-1 tegen Paris Saint-Germain in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League. Het was vleugelaanvaller Raphinha die de score opende en daarmee voor het eerst in zijn loopbaan trefzeker was in een wedstrijd in het miljardenbal. In de voorgaande tien optredens op het hoogste Europese podium lukte dat namelijk niet.

Lamine Yamal gaf de bal vanaf rechts met buitenkantje rechts voor richting Robert Lewandowski, die echter de uitkomende Gianluigi Donnarumma op zijn weg vond. De redding bleek niet voldoende te zijn, want de bal kwam terecht bij Raphinha, die van binnen de zestien raak kon schieten namens Barcelona: 0-1. Er leek overigens sprake te zijn van miscommunicatie tussen de verdediging van PSG en Donnarumma bij de voorzet van Yamal.

Barcelona is de voorsprong overigens alweer kwijt. Ousmane Dembélé, met een verleden bij de Catalanen, ramde kort na rust keihard de 1-1 tegen de touwen. Slechts twee minuten later bracht Vitinha PSG zelfs op een 2-1 voorsprong, tot grote vreugde van de fans in het Parc des Princes.

Donnarumma grijpt ??????! ?? Raphinha kan profiteren van de miscommunicatie in de achterhoede van PSG ?#ZiggoSport #UCL #PSGBAR pic.twitter.com/MzlOoozRsA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 10, 2024

