Raphinha neemt sportieve wraak en houdt FC Barcelona in de titelrace

FC Barcelona geeft niet op in de strijd om de landstitel in LaLiga. De Catalanen wonnen zaterdagavond met 1-0 van Las Palmas, dat het grootste deel van de wedstrijd met tien man speelde na de rode kaart voor doelman Álvaro Valles na een keiharde charge op Raphinha. Diezelfde Raphinha zag een goal worden afgekeurd, maar kroonde zich na rust tot matchwinner. Barcelona staat nu vijf punten achter koploper Real Madrid, dat zondag tegen Athletic Club uitkomt.

Bij Barcelona ontbrak Frenkie de Jong andermaal vanwege een enkelblessure die hij enkele weken geleden opliep. Op het middenveld werd de centraal opererende Ilkay Gündogan geflankeerd door Fermín López en Sergi Roberto. Lamine Yamal en Raphinha moesten voorin voor de aanvoer zorgen richting diepste spits Robert Lewandowski.

Barcelona leek al vroeg op 1-0 te komen tegen het stugge Las Palmas. López wist Raphinha na 20 minuten spelen te bereiken en de Braziliaanse vleugelaanvaller schoot van binnen de zestien raak. De arbitrage constateerde echter een buitenspelsituatie, waardoor het Catalaanse feestje niet doorging.

Wat een ????????????! ?? Eerder werd Raphinha neergehaald door de keeper, nu wordt hij op zijn wenken bediend door João Félix! Een heerlijke treffer ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaLasPalmas pic.twitter.com/nQiJAZ890N — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 30, 2024

Luttele minuten later wist Raphinha opnieuw de aandacht op zich te vestigen. De buitenspeler vloog bijna door de lucht door de keiharde charge van de uitgekomen doelman Valles, die wonderlijk genoeg verbaasd was toen hij de rode kaart te zien kreeg. Raphinha had zichtbaar veel pijn, maar hoefde niet naar de kant te worden gehaald door Barcelona-trainer Xavi.

Bij Las Palmas moest voormalig Barcelona-speler Munir El Haddadi plaatsmaken voor reservedoelman Aarón Escandell. De Catalanen wilden nog voor rust profiteren van de overtalsituatie, maar hadden pech toen Lewandowski een geplaatste kopbal op de lat zag belanden.

De 1-0 voor Barcelona kwam er na bijna een uur spelen alsnog. João Félix lobte de bal op schitterende wijze over de verdediging van Las Palmas heen en het was de weggesprinte Raphinha die met een krachtige en fraaie kopbal scoorde. Vreugde en opluchting bij de Barcelona-fans in het Olympisch Stadion Lluís Companys.

De minieme voorsprong kwam niet meer in gevaar voor Barcelona, dat de moegestreden Lewandowski in de slotfase naar de kant zag gaan. Vitor Roque mocht zich in de laatste tien minuten bewijzen tegenover Xavi. Barcelona trok de 1-0 over de streep en kan nu rustig wachten op wat Real Madrid zondag doet.

