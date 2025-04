Rangers en Pröpper halen opgelucht adem na vroege rode kaart en enerverende slotfase

Athletic Club heeft donderdag in Glasgow nagelaten een overwinning te boeken op Rangers FC. In het heenduel van de kwartfinale van de Europa League kreeg Robin Pröpper al heel vroeg rood, miste Athletic in de slotfase een strafschop en bleef het bij 0-0. Volgende week is de return in San Mamés, tevens het stadion waar de finale afgewerkt zal worden.

Bijzonderheden:

Pröpper stond nog geen kwartier op het veld toen hij alweer mocht gaan douchen. De voormalig aanvoerder van FC Twente haalde Iñaki Williams neer en kreeg in eerste instantie geel, maar na tussenkomst van de VAR besloot arbiter István Kovacs toch naar de rode kaart te grijpen.

Rangers-manager Barry Ferguson wisselde niet en zag zijn team vrijwel de gehele wedstrijd tegenhouden. Athletic wist weinig kansen te creëren tegen het Schotse blok, al was het na rust wel bijna raak toen de poging van spits Maroan Sannadi net langs de verkeerde kant van de paal vloog.

Tien minuten voor tijd leek Álex Berenguer Athletic Club op voorsprong te zetten, ware het niet dat zijn treffer werd geannuleerd wegens hands van Gorka Guruzeta. Vlak voor dat moment maakte Dujon Sterling hands, waardoor de Basken via een strafschop alsnog op 0-1 konden komen. Berenguer pakte zijn verantwoordelijkheid, maar miste vanaf elf meter.

FK Bodø/Glimt - Lazio 2-0

Eerder op de avond wist de Noorse stuntploeg Bodø/Glimt met 2-0 te winnen van Lazio. Middenvelder Ulrik Saltnes werd de grote man in het Aspmyra Stadion door in minuut 47 en 69 raak te prikken. Lazio staat volgende week voor een flinke opgave in de return in Stadio Olimpico.