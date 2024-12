Rampzalig nieuws Feyenoord: Lotomba raakt zwaar geblesseerd en kan voorlopig niet spelen

Jordan Lotomba heeft een breuk in zijn onderbeen opgelopen en is daardoor de komende maanden niet inzetbaar voor Feyenoord, zo meldt de club vrijdag via de officiële kanalen. De 26-jarige rechtervleugelverdediger heeft inmiddels een operatie ondergaan om goed en zo snel mogelijk te kunnen herstellen van de botbreuk.

Lotomba liep de blessure eerder deze week op zeer onfortuinlijke wijze op tijdens een training in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk. Sinds zijn komst naar Feyenoord begin september speelde de Zwitser dertien officiële wedstrijden voor de club.



De rechtsachter was net hersteld van een hamstringblessure die hem sinds 27 oktober aan de kant hield. In het Eredivisie-duel met Fortuna Sittard kon hij nog 65 minuten in acite komen.

Julián Carranza deze maand niet meer in actie

Feyenoord kan de komende weken ook geen beroep doen op Julián Carranza. De aanvaller miste afgelopen zaterdag al de ontmoeting met Fortuna Sittard vanwege een kuitblessure die hij opliep in de wedstrijd tegen Manchester City.



Carranza zal de komende weken een herstelprogramma volgen in zijn thuisland Argentinië, waarna hij eind deze maand weer terugkeert bij Feyenoord om verder toe te werken naar zijn rentree.

Ibrahim Osman sluit aan bij groepstraining

Ibrahim Osman sloot eerder deze week weer aan bij de groepstraining. De snelle buitenspeler kampte sinds begin november met een bovenbeenblessure die hij opliep in de Champions League-wedstrijd tegen RB Salzburg. Osman traint inmiddels volledig mee met de groep.

Los van bovengenoemde spelers volgen vanwege blessures Quilindschy Hartman, Ayase Ueda, Hugo Bueno en Jeyland Mitchell nog een aangepast (herstel)programma.