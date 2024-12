Rampseizoen Dortmund krijgt nieuw hoofdstuk; Malen krijgt slecht teken van Sahin

Borussia Dortmund heeft zondag in de slotfase een overwinning weggegeven in de Bundesliga. De ploeg van Nuri Sahin kwam tegen TSG Hoffenheim op voorsprong via Giovanni Reyna, maar kon die dus niet tot het eind toe vasthouden. Jacob Bruun Larsen maakte er in blessuretijd 1-1 van, waardoor Dortmund verder achterop raakt in de top van de Bundesliga. De ploeg van Sahin staat zeer teleurstellend achtste; Hoffheim vecht op plek veertien tegen degradatie.

Het draait al weken niet bij Dortmund. Sahin besloot voor de wedstrijd tegen Hoffenheim om Reyna voor het eerst dit seizoen in de basis te zetten.

De Amerikaan maakte kort na rust de openingstreffer. Een voorzet van Jamie Gittens werd door de defensie van Hoffenheim weggekopt. Op de rand van het strafschopgebied stond Reyna klaar om de bal te controleren en vernietigend binnen te schieten: 1-0.

Karim Adeyemi miste kort daarna twee goede kansen voor Dortmund, waardoor de nipte voorsprong van de thuisploeg op het scorebord stond. BVB slaagde er niet in om die tot het eind toe vast te houden, want Hoffenheim kwam vlak voor tijd langszij.

Donyell Malen zal het allemaal met afgrijzen hebben aangezien op de reservebank. De ex-PSV'er is zijn basisplaats al weken kwijt, maar mocht de laatste tijd wel steeds invallen. Tegen Hoffenheim zat er echter niet eens een invalbeurt in voor Malen; een veeg teken voor de international van het Nederlands elftal.