Rafael van der Vaart is zeer kritisch op Ajax-aanvoerder Jordan Henderson

Rafael van der Vaart ziet het totaal niet zitten in Jordan Henderson. De oud-middenvelder haalt in Rondo hard uit naar de 33-jarige Engelsman, die tegen NEC (2-2) de aanvoerdersband droeg. Kenneth Taylor, die door het Ajax-publiek uitgefloten werd, krijgt juist een hart onder de riem krijgt. "Henderson, daar wordt niemand vrolijk van...", verzucht Van der Vaart.

Van der Vaart hekelt het aankoopbeleid van Ajax het laatste jaar. "Er zijn spelers gehaald met nul kwaliteit, dan moet je dit seizoen even uitzitten. Ze hebben Jordan Henderson gehaald, dat is ook tikkie breed, tikkie terug. Daar wordt niemand vrolijk van. Ik vind Ajax als geheel niet om aan te gluren."

Van der Vaart neemt het juist op voor Taylor, die na zijn wissel tegen NEC (2-2) voor de tweede keer op rij werd uitgefloten door het publiek. "Deze jongen heeft heel veel kwaliteit, maar als je het stadion inloopt en je weet dat je wordt uitgefloten om elk foutje dat je maakt, dan word je heel erg klein."

Taylor wordt door Van der Vaart nog niet afgeschreven. "Daar moet hij even doorkomen, en ik ben ervan overtuigd dat het wel gaat gebeuren."

Van der Vaart is mild voor de Ajax-fans. "Je kunt het wel een schande noemen, maar het Ajax-publiek is teleurgesteld. Alleen spelers waar ze in geloven, die worden uitgefloten", spreekt hij bemoedigend.

Donderdag speelt Ajax in Noorwegen de return van de play-offs van de Conference League tegen FK Bodø/Glimt. "Je zal zien dat je donderdag tegen Bodø/Glimt met alle geluk van de wereld doorkomt', voorspelt Van der Vaart, die Ajax op die manier niet wil zien winnen. "Dan liever eruit. Volgend jaar opnieuw beginnen."

Khalid Boulahrouz, die ook aanwezig is bij Rondo, twijfelt of Ajax meer zou hebben aan een defensievere aanpak. "Dan zou je met een volledig andere identiteit gaan spelen, waar niemand in de Johan Cruijff ArenA zich mee kan identificeren. En je kan de boel wel dicht willen metselen, maar daar moet je wel de spelers voor hebben..."

