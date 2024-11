Rafael van der Vaart ergert zich mateloos aan Wout Weghorst: 'Ik krijg hier echt buikpijn van'

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn absoluut niet te spreken over de manier van juichen van Wout Weghorst. De spits van het Nederlands elftal vierde zijn goal tegen Hongarije uitbundig, net nadat Hongaars staflid Adam Szalai werd afgevoerd richting het ziekenhuis. “Verschrikkelijk”, oordeelt het analistenduo bij de NOS.

In de achtste minuut van de wedstrijd werd duidelijk dat assistent-trainer Ádám Szalai medische hulp nodig had. Vrijwel direct na de hervatting kreeg Oranje een strafschop na een handsbal bij Hongarije. Weghorst schoot raak en juichte uitgebreid.

“We krijgen een penalty en het is een hele moeilijke situatie”, zo begint Van der Vaart. “Als je dan scoort en zó juicht als Wout Weghorst deed, dan krijg ik daar echt buikpijn van.”

“Je ziet die andere spelers ook achter hem aan lopen en denken: oh, laten we hem maar volgen. Dit had minder gemogen.”

“Die jongens (de spelers van Hongarije, red.) gingen overleggen en uiteindelijk besloten ze om door te spelen. Dat is te prijzen, want je werkt heel nauw samen. Je weet ook niet precies wat er gebeurt.”

“En dan spelen we door, krijgen we een penalty... Die scoren we dan, en dan ga je juichen alsof je de winnende in de WK-finale hebt gemaakt...!”, aldus de analist, die bijval krijgt van zijn collega.

“Een beetje ingetogen juichen zou wel op zijn plaats geweest zijn. Wij vonden zijn manier van juichen eigenlijk verschrikkelijk”, geeft ook Van Hooijdonk aan.